Lourdes Arrieta reveló los chats de cómo se organizó la visita a los represores y manifestó “tengo miedo por mi vida”

Luego del cruce en diputados de Lourdes Arrieta con Nicolás Mayoraz y Lilia Lemoine que desató la interna en La Libertad Avanza. Comenzó a crecer el rumor de una posible expulsión de Arrieta del bloque, la legisladora publicó en sus redes sociales los chats de cómo se armó la visita al penal de Ezeiza, donde está alojados los represores y la visita que generó escándalo.

La diputada nacional Lourdes Arrieta. Foto: Captura Youtube Cámara de Diputados de la Nación.

Lo hizo a través de su cuenta de X (antes Twitter), un día después de hablar sobre los rumores de su expulsión del bloque de LLA (La Libertad Avanza). “¿Me quieren echar del bloque? Aclaro que nadie me lo ha dicho a los ojos. Siempre he ido de frente, con la verdad y buscando transparencia”, aseguró y lamentó que algunos “quieran violentar la voluntad popular del 43% de los mendocinos al votarme como parte de La Libertad Avanza”.

Un día después de asegurar que querían expulsarla, Arrieta publicó capturas de pantalla de tres grupos de WhatsApp, con los que mostró cómo se armó la visita a Ezeiza, bajo el título de “No más impunidad”.

Lourdes Arrieta publicó chats de cómo se armó la visita a los represores en Ezeiza

A través de un extenso hilo en X, Lourdes Arrieta aseguró que todo comenzó el 23 de febrero, con un grupo llamado “Comida informal con el Padre Javier…”. Según la diputada, el grupo tenía “una foto de perfil del libro ‘El Pacto’, en clara referencia a la finalidad que hoy les voy a contar”.

“Como dijo el Pte @JMilei, es hora de que se sepa la verdad sobre quién autorizó y cuál era el verdadero motivo de la visita a los Genocidas. Además de contarles el papel que jugó el padre Ravasi y sus links con diputados, abogados y jueces”, comenzó Arrieta.

En el grupo, según la publicación de la diputada, también circuló el proyecto del padre Javier Olivera Ravasi para poder otorgarle prisión domiciliaria a muchos de los represores alojados en el penal. Ravasi, uno de los organizadores de la visita al penal fue echado de la Iglesia. La decisión la comunicó el obispado de Zárate-Campana, el 15 de agosto, que no le renovó el permiso para desarrollar actividades pastorales en esa jurisdicción.

La iniciativa de Ravasi, según Arrieta, apuntaba a presentar un texto de ley para beneficiar a militares condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de 1976. Algunos de ellos fueron visitados en el penal de Ezeiza.

“Me agrega el propio Ravasi el 23 de febrero y me da la bienvenida. Entré porque en ese grupo, ya estaban muchos de mis colegas que hoy fingen demencia: Lemoine, Ponce, Orozco, Mayoraz, Santurio, Benedit, Ferreyra y Araujo”, señaló Arrieta.

“En ese grupo se convoca a una ‘reunión y reservada por tema proyecto milit’ y se enumeran los confirmados diputados y los abogados Ricardo Saint Jean, Laura Olea, el ex juez de la Casación destituido por supuestos cobros de coimas y vinculado a agentes de la SIDE, Eduardo Riggi”, continuó la diputada.

Con capturas donde se pueden ver documentos compartidos, Arrieta profundizó: “Olea envía dos proyectos de ley, que estos abogados le habían alcanzado a Torello con el fin de regular el plazo razonable de los procesos y modificar la Ley de Ejecución Penal, el Código Penal y Procesal Penal; y un decreto reglamentario para incluir causas de lesa humanidad”.

Tras esto, Arrieta aseguró que el cura Ravasi agregó al grupo a dos “especialistas en el tema, el Dr Frola y el Dr Munilla” (se trata del Dr Maximiliano Frola y el Dr Enrique Munilla Lacasa), y que el proyecto tenía como finalidad “obligar a los jueces a conceder la prisión domiciliaria manifestando ‘los que están en cárceles irían a domicilio y muchos obtendrían la libertad’”.

“El 11 de marzo”, continúa Arrieta, “informa: ‘Cambio de tema. El dip. Beltrán Benedit habló con Patricia Bullrich para quienes deseen sumarse, al día siguiente de nuestra reunión a visitar a los presos políticos que están detenidos en Campo de Mayo/Ezeiza/Marcos Paz. ... Se les facilite el ingreso sin inconvenientes. Ya está hablado. Quienes quieran ir por favor coordinar por privado con Beltrán para coordinar…”.

Tras el tuit anterior, Arrieta continuó: “El 12 de marzo, Ravasi informa ‘…que la Corte (Lorenzetti sobre todo) está revocando una tras otra, todas las prisiones domiciliarias que habían otorgado los tribunales inferiores, para de ese modo, seguir con la típica dialéctica marxista’ bajando la línea discursiva y política”.

Según Arrieta, Ravasi agregó al diputado Santiago Santurio (LLA, provincia de Buenos Aires) al grupo y que, tras esto, le agregó que “Este chat es reservado”. Benedit, según la captura, intervino en la conversación y recordó que el viernes era “la visita al penal y que los esperan”.

Luego, la diputada mostró que Ravasi sumó a otro integrante el 13 de marzo al grupo, el diputado de LLA por Tucumán, Gerardo Huesen, y recordó “que al día siguiente sería la comida de este grupo”. Luego, suman a la diputada María Emilia Orozco (LLA, Salta) y también se la agrega a la lista de invitados a la comida.

Tras esto, según el hilo de X con las capturas, Beltrán Benedit les solicitó los DNI a los diputados para el ingreso al penal.

Luego, Arrieta publicó una captura de pantalla en la que el abogado Enrique Munilla Lacasa compartió un archivo titulado “Causas escandalosas”. “El Dr. Jaime L. Smart, preso desde hace 15 años por supuestos delitos de lesa humanidad que carecen de toda prueba, enterado de la reunión de mañana, me pidió que les hiciera llegar el documento que adjunto en que nos cuenta varios casos de causas y sentencias que constituyen un escándalo. Tengan la certeza que es solo un puñado, pero que hay muchas más en todo el país”, dice Munilla, en el chat que acompaña al archivo.

Tras esto, Arrieta muestra que Lemoine reaccionó con un pulgar al mensaje en el que se envió dicho documento. Sobre esto, Arrieta comentó: “Intervino con un emoji del pulgar demostrando que estaba al tanto de todo lo que ocurría en ese grupo”.

Por su parte, Lemoine (quien después del rechazo del DNU por los fondos reservados para la SIDE, y tras el escándalo con su par Nicolás Mayoranz, criticó duramente a Arrieta y aseguró que es una persona “desequilibrada mentalmente”), respondió al tuit de la diputada que hace referencia a Bullrich y dijo: “¿Viste que sí sabías a dónde ibas? Tu abogado, el mismo que le armó la causa a Milman, se mata de risa por lo bajo. Fuiste 100% funcional al kirchnerismo. Tonta y mala. Quilombera es LO DE MENOS, porque tu finalidad es hacer mierda gente”, condenó.

La respuesta de Lemoine a Arrieta, a la madrugada. (Captura de pantalla)

Tras esto, según las capturas, Benedit mandó: “acabo de tener una muy buena charla con Fernando Martínez el director del SPF (servicio penitenciario federal). Asumió hace dos días y me causó muy buena impresión, nos facilitará el acceso a los penales el viernes. Confirmamos asistencia...”

“Ese mismo día, Ravasi agrega al dip. Alberto Arancibia (San Luis) de nuestro bloque, para que forme parte del grupo”, agregó Arrieta. Luego, la diputada contó que llegaron “al día de la primera comida previa a la primera visita a los penales. Como el timbre no funcionaba, iban llegando: 1.Laura Olea 2. Ricardo Saint Jean 3. Alida Ferreyra 4. María Emilia Orozco 5. Santiago Santurio 6. Guillermo Montenegro.”

Arrieta explicó que no asistió a esa reunión, por lo que no tiene ”mayores detalles solo lo que se escribió en el grupo”. “Pero seguramente mis colegas van a aportar todos los datos necesarios para ayudar al presidente en la investigación”, apuntó.

De esa lista, Ferreyra y Montenegro, junto a la propia Arrieta y otros tres diputados, formaron parte de la escandalosa visita a Ezeiza.

Montenegro, diputado libertario por la provincia de Buenos Aires, llegó a la Cámara de la mano de Victoria Villarruel, a quien supo asesorar en diferentes temas. Ferreyra, diputada libertada por la Ciudad de Buenos Aires, es abogada, correntina y asumió en reemplazo de Diana Mondino cuando fue confirmada como Canciller.

1) Mario “El Cura” Marcote. 2) Alfredo Astiz. 3) Honorio Carlos Martínez Ruiz. 4) Raúl Guglielminetti. 5) Marcelo Cinto Courtaux. 6) Julio César Argüello. 7) Juan Manuel Cordero Piacentini. 8) Carlos Guillermo Suárez Mason (h). 9) Gerardo Arraez. 10) Adolfo Donda. 11) Juan Carlos Vázquez Sarmiento. 12) Miguel Britos. 13) Beltrán Benedit. 14) Lourdes Arrieta. 15) María Fernanda Araujo. 16) Guillermo Montenegro. 17) Alida Ferreyra. 18) Antonio Pernías Foto: Carlota Olmedo

Tras esa reunión, Ravasi -según las capturas de Arrieta-, envió el siguiente mensaje al grupo: “El beneficio de este plazo razonable no sería solo para los militares, ayer lo vimos claramente también para muchos legisladores, políticos, empresarios, etc, que durante las últimas dos décadas se han visto envueltos en actividades non sanctas. Es decir, sea como fuere es un win-win (todos terminaríamos ganando si se da). En lo operativo según quedamos el diputado Beltrán Benedit y la diputada Alida Ferreyra se comprometieron a ver la posibilidad de llegar con este planteo a Javier Milei para presentarle. Junto quizás con el Dr Saint Jean que conoce el tecnicismo el proyecto. Como siempre pedimos reserva de todo. Dios los bendiga”.

Según mostró Arrieta, la diputada cordobesa María Celeste Ponce le puso pulgar arriba, “marcando que está de acuerdo con la iniciativa”.

Luego, según las capturas y los mensajes de Arrieta, Benedit propuso dividir las tareas y accionar en distinto frentes. En ese marco, propuso “enviar gente a entrevistarse con la Dra. Agustina Díaz Cordero, integrante del Consejo de la Magistratura y jueza de familia de la CABA”.

Tras esto, acorde a Arrieta, Eduardo Riggi (exintegrante de la Cámara Federal de Casación Penal), comentó “contra Lorenzetti y lo sindica como enemigo de las FFAA, agregando peligrosa jugada de Lorenzetti. Este chat muestra claramente otra agenda que no es la del Presidente Milei... Edgar critica el envío del pliego de Ariel Lijo y de Rafecas como procurador, los catalogan como socios del Estudio Lijo”.

Escándalo e interna en La Libertad Avanza: un segundo grupo de WhatsApp

Luego, según Arrieta, es cuando se crea un segundo grupo de WhatsApp, luego de la mencionada comida. Lo hizo el 20 de marzo de 2024 la abogada Laura Olea, bajo el nombre “Proyecto decreto”.

“Finalmente, la reunión se lleva a cabo con una particularidad que mis colegas no podían salir del Congreso por razones internas, Ravasi propone ir a buscarlos y luego regresarlos nuevamente en su propio auto demostrando la ascendencia sobre todos”, apuntó Arrieta. A esto acceden, según las capturas, al menos Alida Ferreyra y Guillermo Montenegro.

Según Arrieta, tres días después de la creación del grupo compartieron un video de Ravasi y un proyecto de decreto reglamentario. “Piden no reenviar el mismo para que no se haga público agregando ‘el secreto de este tema es el secreto, Orozco asiente con un (emoji de pulgar para arriba)”, agregó la diputada.

“Ravasi vuelve a solicitar una última reunión para definir el proyecto por el tema de los ancianos militares encarcelados o, como diría Lemoine, los octogenarios. Finalmente, la reunión se convoca vía zoom”, aseguró Arrieta.

Luego, Arrieta cortó con la línea cronológica y apuntó: “Para que veamos el poder de Ravasi, ante una noticia del 5 de julio, donde titulaban malas noticias para Victoria Villarruel, en Página 12, y luego de que Saint Jean proponía un juicio político contra Ledesma y Slokar; el padre propone hacer de nexo con el Vicepresidente del Consejo de la Magistratura y agrega un dato novedoso. ESTUVO PRESENTE EN LA PRIMERA REUNIÓN la Dra. Agustina Díaz Cordero”.

En el siguiente tuit, Arrieta adjuntó el link a la nota a la que hacía referencia. Se trata de una nota de Página 12, titulada “Malas noticias de Casación para Victoria Villarruel | La Justicia revirtió beneficios a condenados por delitos de lesa”.

En este momento, la legisladora buscó correr al presidente Javier Milei del escándalo. Días atrás, el jefe de Estado aseguró durante una entrevista que no es su agenda el tema de los represores. En diálogo con AM Rivadavia, el viernes 23 de agosto, el mandatario dijo que le “hizo ruido” esta actividad ya que no formaba parte de su agenda.

“Otro dato revelador que demuestra a las claras que esto NO ES LA AGENDA DE JAVIER MILEI, y lo exculpa de toda duda, es que con fecha 17 de julio la dip. Alida Ferreyra alude a las publicaciones en los medios de la visita al penal de Ezeiza, manifestando ‘Elaboramos un comunicado los que fuimos el jueves y desde el ejecutivo no nos autorizan a publicar. Que la noticia mañana termina, agradezco a los que puedan manifestarse´”, apuntó Arrieta en X.

Tras esto, apuntó a Beltrán Benedit, al exponer un chat donde sostiene que al Ejecutivo “le tiembla el pulso” para permitirles sacar un comunicado, luego que trascendiera a los medios la visita a los represores.

“Claramente, estos diputados tienen otra agenda, y no reparan en tildar al pte. de blando por temblarle el puso al no imponer la agenda que ellos proponen. Entonces ¿a quién responden? Si admiten que el Ejecutivo los frenó, ¿quién es su líder político?”, condenó Arrieta.

Luego, Arrieta hizo referencia a un tercer grupo de WhatsApp, llamado “VISITA”. Fue agregada, según la captura, por el diputado Benedit. “Este se creó con fecha 13 de julio a la salida del penal para armar un comunicado de prensa y la forma de comunicar las fotografías. Allí se puede apreciar la discusión entre Montenegro y Benedit por la publicación”, apuntó Arrieta.

En referencia a este grupo, la diputada mostró otro chat, al que calificó como “revelador”, sobre los dichos del diputado Montenegro, quien afirmó “Me pidieron del ejecutivo que no saquemos el comunicado y no hablemos con la prensa, los van a llamar a cada uno”. A esto, Benedit respondió: “QUÉ PAPANATAS”, según Arrieta, “en referencia a Javier Milei”.

A su vez, Arrieta reveló un chat donde se puede ver a Alida Ferreyra admitiendo que fue a Campo de Mayo con Beltrán Benedit, en marzo y se jacta que “nadie supo”. “La verdad sobre la mesa !!”, le contestó Beltrán.

“Montenegro insiste en dejar ‘que la izquierda va a decir cualquier cosa’, pero afirma ‘me preocupa más nuestro sector político que se vuelve cómplice con el silencio’”, continuó Arrieta en su hilo de X.

A esto, según las capturas, Benedit le respondió, según aclaró Arrieta: “acabo de hablar con Shariff (Menem, mano derecha de Martín Menem en el congreso) que me llamo e insistí que se apruebe la publicación y cerremos el tema. Está en eso”.

Acá, Benedit y Arrieta hacen referencia Federico Sharif Menem, hijo de Eduardo “Lule” Menem, quien fue nombrado como Director General de Secretaría Privada de la Presidencia en marzo de este año. En ese momento, Martín Menem defendió la designación de su sobrino.

“Alida (Ferreyra)”, según las palabras de Arrieta, “expresó su opinión: ‘Nos hicieron perder dos días al único que le sirve nuestro silencio es a Bornoroni (jefe del bloque de la libertad avanza y ladero de Martín Menem)’. Y agrega urgente el comunicado en el bloque dudo que nos defiendan si no nos defendemos nosotros’”.

“En ese chat, se puede ver el operativo ‘limpieza’ donde se pide a todos borrar las fotografías, para poder tapar al máximo lo que había sucedido y negar la visita”, comentó Arrieta.

Para cerrar, la diputada aseguró: “siempre puse en conocimiento de mis autoridades lo que pasó. De esta manera, adjunto chat con Santiago Cossimano (vocero de Menem en el Congreso), donde le manifiesto mi necesidad de expresar y contar lo que había pasado en mis redes”. Según Arrieta, Cossimano le respondió “que ‘tenga paciencia, que el tema estaba pasando’ yo le recuerdo que había fotos de la visita. Me pregunta con quiénes; ‘Martín Menem las vio’, le dijo.

“Él me responde ‘esperemos que no se filtren, que los k cometieron un error en la presentación y que no había chance de destitución pero que no diga nada’. Yo le insisto en la necesidad que se apruebe un comunicado”, agregó Arrieta.

“Para finalizar, quiero poner todo el material a disposición de los periodistas que quieran investigar el suceso; como ya lo hice y seguiré haciendo en la Justicia. Además, seguiré denunciando públicamente todas las pruebas que tengo en mi poder hasta que el Congreso constituya una Comisión Investigadora para determinar las responsabilidades de quienes visitamos la cárcel de Ezeiza, como fines reales y el origen de grupos ocultos de poder”, cerró Arrieta.

Lourdes Arrieta aseguró que “tiene miedo por su vida” tras mostrar los chats

Tras la publicación de los chats en su cuenta de X, Lourdes Arrieta aseguró en diálogo con Radio con Vos: “El juez Kreplak realmente se interesó y le dije: ‘Tengo miedo por mi vida’”. Asimismo, aseguró que el magistrado consideró otorgarle custodia, luego de la denuncia que realizó para que se investigue la visita.

“Nunca pensé que eran estos detenidos por crímenes de lesa humanidad, porque en esa unidad hay mujeres, una guardería, y yo como parte de la Comisión de Seguridad Interior cómo no voy a interiorizarme de una visita a un penal, es mi trabajo. Cada vez que se referían a esta población, se referían como presos políticos, militares, veterano de guerra. En la reunión, nunca nadie dijo ‘estoy acá preso por’”, expresó la diputada sobre la visita al penal.

“Se desempeñó tan mal todo esto, pero terminó acá con el nerviosismo de muchos. Me atacaron a mí para que me echen y exploté como cualquier ser humano que está cansado de las mentiras, de la desidia, del aislamiento, de que te falten el respeto. Realmente vinimos a hacer el cambio y las personas que dicen de hacer el cambio, no lo son, juegan con las artimañas de la vieja política”, agregó la diputada.

Luego, Lourdes Arrieta manifestó que detrás de la decisión de echarla del bloque está Karina Milei: “Karina Milei dice que me va a expulsar. A mí nunca me llamó y no creo que se atreva, es insultar su nombre. No creo que una persona del Ejecutivo se atreva a decir este si o este no, fuimos elegidos”.

“Si me echan del bloque, me voy con la frente en alto peleando con un sistema de corrupción que para afuera parece que son todos de Javier, pero adentro se ve un régimen totalitario que no podés opinar distinto”, comentó la diputada.

“Me tendieron una cama, fue así. Me querían expulsar de alguna manera del bloque. ¿Por qué? No sé”, señaló Lourdes Arrieta.

“Hay una suerte de verticalismo. ¿De parte de quién? No lo sé, no sé a quién responden. Al Presidente estoy más que segura que no. No le agrada lo que está pasando y no sé con quién quieren congraciarse con alguien, tal vez el presidente de la cámara”, manifestó la diputada.