Rechazan por “infantil” la denuncia de Lourdes Arrieta, la diputada que dijo no saber quién es Astiz

Lourdes Arrieta, diputada de La Libertad Avanza por Mendoza, protagonizó una polémica recientemente, cuando no conforme con ser parte del grupo que visitó a represores en la cárcel, dijo “haber ido engañada” e incluso “no conocer a Alfredo Astiz”. A raíz, de esto presentó una denuncia en contra de sus colegas, que fue rechazada por “infantil”, entre otros argumentos.

Diputada libertaria Lourdes Arrieta junto a otros diputados en su visita a represores en la cárcel. Foto: web

Arrieta denunció a los otros diputados que fueron con ella a Ezeiza por “coacción, amenazas y fraude”, pero el fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, desestimó el planteo por “inexistencia de delito”.

Para Mola es insólito que la diputada de 31 años no supiera adonde iba y con qué fines cuando de los crímenes de lesa humanidad “que cometieron esas personas, se viene hablando en la República Argentina desde hace muchísimo tiempo, pero con gran ahínco por lo menos en los últimos 20 años”.

El duro argumento del fiscal por el que desestima la denuncia señala también que la funcionara busca “despegarse” haciendo “una serie de consideraciones de carácter pueril, carentes de verosimilitud y provistas de un infantilismo que hiere la inteligencia del más desprevenido”.

El día Arrieta fue con un “patito” al Congreso

La moda de los patitos de juguete y hebillita nació en el Barrio Chino de Belgrano sin que nadie pudiera explicar su significado y generando un furor sorprendente. En medio del auge de esta moda, Arrieta participó en una reunión de Comisión de la Cámara Baja, más precisamente en el debate por el nuevo registro de datos genéticos, con un patito en la cabeza.

Lourdes Arrieta Foto: Instagram

Su decisión no pasó inadvertida. En redes sociales se hicieron eco, tildando el episodio desde “ridículo” hasta “insólito”. En aquella ocasión, una de las que opinó sobre el look de la libertaria fue Ofelia Fernández. La exlegisladora citó un posteo y recordó las numerosas críticas que solían hacerle por su manera de vestir: “Todas las semanas me tienen que pedir perdón por algo nuevo”.

Entre otros asuntos, algunos comentarios publicados hablaban de vergüenza, de falta de respeto a la Cámara Baja y del desatino por un gesto tan trivial en un momento crítico del país.

“La consigna que les dieron en La Libertad Avanza fue: ‘finjan tener los patitos en fila’”, bromeó una usuaria.