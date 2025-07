Diputados: la oposición busca quórum para destrabar el debate del presupuesto universitario y el Garrahan

La oposición intentará sesionar este miércoles al mediodía en la Cámara de Diputados para destrabar el debate sobre el presupuesto universitario y la emergencia pediátrica en el hospital Garrahan, dos leyes de impacto fiscal rechazadas por el gobierno de Javier Milei. El quórum pende de un hilo y, en pos de lograr el objetivo, surgió en las negociaciones interbloques un compromiso para colar los proyectos de rebaja de retenciones y así sumar presencias cordobesas.

La sesión fue pedida en soledad por el bloque Democracia para Siempre, referenciado en Facundo Manes y Martín Lousteau, con el objetivo principal de abrir la Comisión de Presupuesto y Hacienda (cerrada con candado por el libertario José Luis Espert) y dictaminar los proyectos sobre universidades y el Garrahan, para finalmente aprobarlos en el recinto con mayoría simple, sin necesidad de reunir dos tercios.

Esta vez, los radicales disidentes se apresuraron y no coordinaron la estrategia con sus socios opositores. En realidad, lo que buscaron fue enviar una señal al interior de la interna radical, ya que el pedido de sesión fue acompañado por dos integrantes de la UCR disconformes con la conducción de Rodrigo De Loredo: el mendocino Julio Cobos y la jujeña Natalia Sarapura.

Descolocados por una situación ajena, los delegados de Unión por la Patria y Encuentro Federal, Paula Penacca y Oscar Agost Carreño, pidieron a Pablo Juliano (Democracia para Siempre) ampliar el temario para satisfacer a diputados dudosos a la hora del quórum. En esas conversaciones, surgió un compromiso para incluir los proyectos que dan marcha atrás con la suba de retenciones a la soja y el maíz, ante el vencimiento de la rebaja temporal y la preocupación del sector.

La de retenciones es una causa que unifica al exgobernador Juan Schiaretti y el radical Manes, quienes la semana pasada oficializaron un acuerdo electoral en La Plata, provincia de Buenos Aires. Una de las iniciativas presentadas pertenece a Carlos Gutiérrez, alfil de Schiaretti. Hasta el momento, el debate no solo está bloqueado en Presupuesto y Hacienda, sino que ni siquiera prosperó en la Comisión de Agricultura, por la resistencia de los libertarios y el kirchnerismo.

Que las retenciones tengan un lugar en el temario facilita presencias cordobesas, claves para el quórum, aunque los diputados Gutiérrez y Juan Brügge también vienen de respaldar públicamente el reclamo universitario en un encuentro celebrado días atrás en la Universidad de Córdoba.

“Ratificamos nuestro compromiso con este proyecto de ley. Pero también pedimos autocrítica: no tener Presupuesto Nacional no puede seguir siendo una excusa. Si hay que sesionar por cada tema urgente, hagámoslo. Pero que no se usen excusas políticas para frenar decisiones que el país necesita”, enfatizó Gutiérrez.

En las negociaciones de cara al miércoles, el kirchnerismo y Encuentro Federal no lograron colar otros temas por fuera de retenciones, por lo que decidieron pedir una segunda sesión para el mismo día a las 14.30, con agenda propia.

Allí intentarán rechazar algunos decretos polémicos del Ejecutivo: el que reestructuró organismos culturales (como el Instituto Nacional del Teatro y el Instituto Yrigoyeneano), el que modificó el Banco Nacional de Datos Genéticos y el nuevo Régimen de Excepción de la Marina Mercante, entre otros. También incluyeron un proyecto de Agost Carreño para elevar las multas por evasión tributaria, algo de interés para el Gobierno.

La Libertad Avanza presiona para desactivar las dos sesiones y las miradas vuelven a posarse sobre los gobernadores. ¿Volverán a ayudar a Milei como tantas veces lo hicieron, o aprovecharán para enviar gestos de presión en medio de un reclamo unificado por fondos que no encuentra respuesta? Los mandatarios provinciales no logran que el Gobierno acepte su propuesta de reparto de ATN e impuesto a los Combustibles Líquidos.

Francos no vuelve

Guillermo Francos no volverá al Senado para concluir su informe de gestión. El jefe de Gabinete abandonó de forma abrupta del recinto el jueves pasado, ofendido porque la senadora fueguina Cristina López (Unión por la Patria) lo trató de “mentiroso”. Estaba citado de nuevo para este miércoles a las 11, pero no asistirá.

“No voy al Senado para que me falten el respeto, porque yo soy respetuoso con todos. En un lugar institucional como el Congreso, que una diputada (sic) se exceda en su calificación no tiene ningún sentido”, argumentó a Radio Rivadavia, antes de enviar la notificación formal al Senado.

Ahora la expectativa pasa por el destino de los proyectos jubilatorios aprobados en Diputados. La cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO) convocó para este martes a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, pero no incluyó los expedientes en el temario. La citación es solo para “proponer un plan de trabajo” para este año. La oposición exigirá el tratamiento, pero se enfrenta a obstáculos reglamentarios.