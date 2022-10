“El Gobierno no está debilitado, es inexistente”, el fuerte editorial de Jorge Lanata sobre la gestión de Alberto Fernádez

Varias fueran las situaciones difíciles que tuvo que enfrentar el Gobierno durante los últimos días, desde el desalojo de mapuches en Villa Mascardi, las renuncias de miembros del Gabinete y los incidentes en el partido de Gimnasia-Boca que terminaron en tragedia.

Para Jorge Lanata, "El Gobierno no está debilitado, es inexistente” Foto: Captura

En referencia a esto, Jorge Lanata preparó un duro editorial para su programa “Periodismo para todos” (PPT), que se emite por la pantalla de Eltrece, en el que tocó todos los temas y apuntó contra la gestión de Alberto Fernández.

Parte del editorial de Jorge Lanata en PPT

“¿Aníbal? No, todos dicen que Aníbal se queda. Zafó de no cuidar a Cristina durante el atentado. ¿Moroni? Sí, a Moroni finalmente se lo cargan. Triunfo de los K. Otro amigo de Alberto al que le dan salida. Ahora queda Cafierito. ¿Gómez Alcorta? Sí, la defensora de Jones Huala y Milagro Sala ya se fue. ¿Zabaleta? Zabaleta ya estaba ido de acción social. ¿Cerruti ministra de la mujer? No se sabe”, comenzó diciendo.

Y siguió: “Se van tres ministros del Gabinete y no pasa nada. Parece que todo cambia, pero nada cambia. Cristina y Alberto siguen sin hablarse, los K empiezan a hablar de economía para marcarle la cancha a Massa. La inflación galopa, libre y todos piensan en las elecciones. El Gobierno no está debilitado. Es inexistente. El Presidente es un maestro repostero que decora la torta y Cristina no sabe cómo salir de la trampa. Mañana van a anunciar que todo cambia, para que nada cambie”.

“Faltan 40 días para el Mundial, ese momento que el Gobierno espera con ansiedad porque durante un mes la gente, además de putear por los precios, se va a descargar puteando un televisor. Fin de semana extra largo, más de dos millones de turistas se movilizan por el país y un grupo de mapuches se movilizó al bosque antes de que llegue la cana”, apuntó.

“El miércoles, fuerzas federales desalojaron a los maputruchos que ocupaban tierras en Villa Mascardi. El predio ocupado por los mapuches tenía barricadas y alambre de púas. Estuvieron a punto de ponerle cerco electrificado y una garita de Prosegur, porque tenían miedo de que se les meta cualquiera. En el operativo detuvieron a la Machi Betiana Colhuan. La Machi inmobiliaria”, sentenció.