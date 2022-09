Iara Nisman, la hija del fiscal, dijo que el presidente Fernández “no debería entrometerse” en la causa

Iara Nisman, la hija mayor del fiscal Alberto Nisman, se refirió a los dichos del presidente Alberto Fernández sobre la muerte de su padre. En ese aspecto, le pidió que “no se entrometa en la investigación” y señaló que “cambió su discurso” sobre el caso.

“Si la justicia está investigando, él no debería entrometerse”, dijo. Y recordó: “Fue todo muy confuso porque desde un primer momento el ahora presidente se había manifestado con lo contrario que dice ahora. Sostuvo que se trató de un asesinato y luego cambió su discurso a un suicidio”.

Iara Nisman, la hija mayor de Alberto Nisman.

Cabe mencionar que, semanas atrás, Fernández había dicho que el fiscal “se suicidó” y que esperaba que Diego Luciani, quien pidió una pena de 12 años para Cristina Kirchner, no hiciera “lo mismo”.

“A raíz de estas investigaciones (sobre Cristina Kirchner) y del fiscal que ahora está investigando a la vicepresidenta, se volvió a traer el tema de mi papá para utilizarlo para sus beneficios y me parece muy lamentable”, señaló Iara Nisman. Y subrayó: “Puede tener su opinión personal, pero es un formador de opinión y no puede opinar sobre eso”.

“Nosotros estábamos convencidos de que se había tratado de un asesinato”, expresó en una nota al canal colombiano NTN24, en el marco del evento denominado “Terrorismo y Libertad”, organizado por la Fundación Disenso en Washington DC.

“Una vez que se llegó, que la Justicia dictaminó y se está investigando como un homicidio, tomamos la decisión de dejar la querella por todo un contexto de amenazas y por necesidad de reconstruir nuestras vidas. Dejamos en manos de la Justicia que encuentre a los responsables”, explico la joven.

“Confiamos en la Justicia, yo personalmente no creo que se llegue a saber todo lo que pasó porque la verdad desde un primer momento la causa fue muy manoseada y usada políticamente. Pero ojalá que así sea”, completó.

Cómo justificó Alberto Fernández sus dichos

Luego de sus declaraciones, Alberto Fernández aseguró que “hubo una tergiversación”. “No tengo ningún temor de que a Luciani le pase lo mismo que a Nisman”, señaló el presidente.

Alberto Fernández se había referido a Nisman durante una entrevista.

“Me guío por lo que dice la Justicia, que hasta ahora dice que se suicidó. Los medios tergiversaron lo que dije. No tiene nada que ver Nisman en esto. No tengo ningún temor de que pase algo igual”, dijo respecto de su opinión acerca de la muerte del fiscal.

“En mi Gobierno no amenazamos ni perseguimos fiscales ni jueces. Nadie tiene que sentirse en riesgo. El fiscal Luciani tiene que estar tranquilo. Él sabe mejor que yo que nunca recibió ninguna presión del Gobierno. Mientras sea Presidente ningún juez ni fiscal tiene que temer por su integridad”, aseguró.