En la previa de la cumbre del Mercosur, se tensa la relación entre Milei y Lula da Silva

La frialdad dispensada entre los presidentes Javier Milei y Lula de Silva en la pasada cumbre del G7 en Bari, Italia, confirmó, entonces, la mala relación entre los mandatarios. La situación se tensó más días atrás, cuando el presidente de Brasil dijo que su par argentino debe disculparse con él y con su país por haber dicho “muchas tonterías”. Por su lado, el argentino repitió sus dichos el pasado viernes.

La escalada se produjo en la antesala de la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur del 8 de julio en Asunción, Paraguay, cuando volverán a cruzarse los dos representantes de las economías más grandes del bloque regional.

“No conversé con el presidente de Argentina porque creo que él debe pedirle disculpas a Brasil y a mí. Dijo muchas tonterías. Sólo quiero que él pida disculpas. Yo quiero a Argentina, es un país que me gusta mucho, es un país muy importante para Brasil, y Brasil es muy importante para Argentina. No es un presidente de la República quien va a crear cizaña entre Brasil y Argentina”, dijo Lula en una entrevista con el sitio web UOL.

El presidente de Brasil dejó otro párrafo sobre Milei: “El pueblo brasileño y argentino son más que los presidentes. Los pueblos quieren vivir bien, quieren vivir en paz. Si el presidente de Argentina quiere gobernar Argentina está bien, pero que no intente gobernar el mundo”, criticó.

La respuesta al pedido de disculpas de Milei llegó desde Casa Rosada. “Todo lo que el presidente Lula pretenda está dentro de sus deseos, se los respetamos. El presidente (Milei) no ha cometido nada de lo que tenga que arrepentirse, al menos por ahora”, replicó el vocero presidencial Manuel Adorni. El funcionario, pese a que Milei y Lula evitaron mostrarse juntos en la cumbre del G7, dijo que en aquella oportunidad “se saludaron cordialmente como deben hacer dos presidentes de la Nación”.

El viernes último, Milei le dio una entrevista a Eduardo Feinmann, y señaló que la discusión con Lula es “muy chiquita, de criaturas preadolescentes”.

“Es el mismo mecanismo de Petro, del de Sánchez. Lula se metió activamente en la campaña electoral nuestra. Las cosas que yo les dije son ciertas. ¿Acaso no fue preso por corrupto o acaso no es comunista? ¿Estamos tan enfermos de corrección política que no se puede decir la verdad? ¿Los que mintieron durante la campaña y participaron activamente exigen que se les pida disculpas porque se les dijo la verdad?”, subrayó.

El presidente de Brasil no habló aun con Milei, ni tampoco asistió a la asunción presidencial del 10 de diciembre pasado en Buenos Aires, ceremonia a la que el nuevo Gobierno libertario invitó a Jair Bolsonaro, inhabilitado por la justicia brasileña para ejercer cargos públicos hasta el año 2030 y enemigo político de Lula.

“Defiendo para él lo que defiendo para mí”, dijo Lula en la misma entrevista publicada por UOL, en relación a las causas que enfrenta el Bolsonaro. “Yo deseo que tenga derecho a la presunción de inocencia, a defenderse, a ser oído”, y a que “sea juzgado correctamente”, insistió Lula.

Qué había dicho Milei sobre Lula

El pedido de disculpas exigido por Lula hace referencia a los dichos de Milei en la pasada campaña presidencial.

“¿Lula?”, le preguntó el periodista peruano, Jaime Bayly. “Un comunista”, respondió Milei. Bayly buscó reforzar su comentario: “Un comunista y un gran corrupto, ¿no?”. “Obvio, por eso estuvo preso”, sostuvo el presidente. En ese mismo momento afirmó que no se reuniría con el brasileño.

En otra entrevista, esta vez al periodista estadounidense Tucker Carlson, Milei también aludió a Lula de una manera impropia a las relaciones exteriores: “No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entra ahí. Lula no entra ahí”, definió Milei.

Si bien las relaciones comerciales entre los países se desarrollan sin mayores sobresaltos, la relación diplomática entró en un terreno pantanoso al descubrirse que una decena de bolsonaristas detenidos por el intento de golpe del 8 de enero de 2023, a poco de regresar Lula a la presidencia, había escapado a la Argentina con la llegada de Milei al Gobierno.

En la entrevista a UOL, Lula dijo que algunos de los fugados tienen ya sentencias firmes y que su gobierno analiza si pedirá formalmente la extradición o exigirá que sean apresados en Argentina.

El encuentro que se acerca

Para el 4 de julio se prevé la XLIII Reunión Extraordinaria de la Comisión de Comercio del Mercosur en las instalaciones del Puerto de Asunción. El 5 y 6 de julio, está prevista la LXII Reunión Extraordinaria del Grupo Mercado Común del Mercosur, el segundo órgano decisorio del bloque. Después se reunirán los cancilleres y finalmente el 8 cerrará con la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados. Ese día, Paraguay cederá la presidencia del bloque a Uruguay.

Lula anticipó días atrás su presencia y el vocero Adorni informó que Milei también asistirá a la cumbre del bloque sudamericano al que también criticó en la campaña presidencial, al punto de decir que lo “eliminaría”. Más allá de aquella definición, trascendió que en el encuentro reciente entre Milei y el canciller alemán Olf Scholz, en Berlín, los mandatarios coincidieron en la necesidad de apurar el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.