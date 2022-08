Elisa Carrió publicó otro mensaje en medio de la interna de Juntos por el Cambio: “Lo que causa escándalo es la verdad”

Elisa Carrió volvió a revivir la interna en Juntos por el Cambio en las últimas horas. La líder de la Coalición Cívica compartió un nuevo mensaje en su cuenta de Twitter, donde hizo referencia a las críticas que recibió en los últimos días.

“La imbecilidad, según la Real Academia, es la absoluta falta de entendimiento”, escribió Carrió en la red social del pajarito.

Twitter Elisa Carrió

Luego agregó: “Lo que causa escándalo no es el mensajero ni su tono, es su estilo ´poco patriarcal´. Lo que causa escándalo es la verdad”.

Este nuevo mensaje llega después de la reunión que mantuvieron el viernes la titular del PRO, Patricia Bullrich, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el expresidente Mauricio Macri en el restaurante Happening de Costanera Norte.

Cuáles fueron las declaraciones de Elisa Carrió que generaron una interna en Juntos por el Cambio

Elisa Carrió generó revuelo en la oposición tras pedir “reglas decentes” en Juntos por el Cambio de cara a las elecciones de 2023. Además, la líder la Coalición Cívica advirtió sobre los vínculos de algunos sus dirigentes con el actual ministro de Economía, Sergio Massa.

Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica. (Foto: Nicolás Bravos / La Voz)

“Si quieren que me vaya de JxC, no tienen más que pedirme. Me puede desafiliar incluso de la CC. Ahora cómo van a eludir una voz de 35 años en la Argentina”, indicó Carrió en algunas de sus declaraciones.

“Estoy diciendo verdades antes de tiempo para que haya un Gobierno decente de JxC el año que viene. Y, si no, no cuenten conmigo”, agregó la exlegisladora.