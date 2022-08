Una nueva polémica empieza a abrirse en Juntos por el Cambio después de las declaraciones de Elisa Carrió. Ante varias acusaciones cruzadas, dos de los referentes del PRO como Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich salieron a contestarle a la líder de la Coalición Cívica.

En la noche del martes, la ex congresista lanzó una serie de críticas para dentro de Juntos por lo que llamó estrechos vínculos que tienen algunos dirigentes de la alianza opositora con el actual ministro de Economía, Producción y Agricultura, Sergio Massa.

Elisa Carrió lanzó fuertes críticas contra varios dirigentes de Juntos por el Cambio acusando de vínculos con Sergio Massa. Uno de ellos fue Gerardo Morales, presidente de la UCR. Foto: Vía Jujuy

“En el Gobierno de María Eugenia Vidal, la amistad y eventuales negocios entre (Cristian) Ritondo y Massa eran absolutos. Lo que vi en la Cámara, Massa con (Emilio) Monzó, que son íntimos amigos, jugando directamente con el massismo y ahora también es escandaloso”, lanzó.

Asimismo, en diálogo con LN+, Carrió arremetió: “Lo de (Rogelio) Frigerio con Massa, apoyando a todos los candidatos massistas en las provincias y denigrando a los candidatos de Juntos por el Cambio en las elecciones presidenciales de 2019 lo vi yo y se lo dije a (Mauricio) Macri. El candidato de Frigerio en Salta era (Gustavo) Sáenz, massista. El vicegobernador de Gerardo Morales, también de Massa. La fundación INECO, donde está (Facundo) Manes, tenía como patrocinio a Banco Macro, que son los negocios de Salta, Corrientes, Misiones, Chaco”.

La fuerte respuesta de Horacio Rodríguez Larreta: “Este no es el camino”

En una publicación que hizo en sus redes sociales, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires disparó contra la referente de la CC por sus dichos contra algunos integrantes de Juntos por el Cambio. “Hace muchos años que desde la UCR, la Coalición Cívica y el PRO, y ahora desde Juntos por el Cambio, venimos trabajando juntos por la República”, comenzó en su escrito.

La carta de Horacio Rodríguez Larreta sobre la interna en Juntos por el Cambio. Foto: Twitter/@horaciola

“Tengo un profundo respeto por Lilita, una de las fundadoras del espacio junto a Mauricio, pero no estoy de acuerdo con sus declaraciones de estos días sobre distintos miembros de Juntos por el Cambio. Este no es el camino”, apuntó el líder porteño.

Y cerró: “Más allá de nuestras diferencias, con mucho esfuerzo y convicción, hemos logrado mantener la unidad, que es lo que, además, la gente nos pide. Lo colectivo, por encima de las diferencias individuales. Es mucho más fuerte lo que nos une que lo que nos separa”.

Patricia Bullrich disparó contra Carrió y trató sus declaraciones de “espectáculo degradante”

Otra de las voces que salieron al cruce con la líder de la Coalición Cívica, fue la titular del PRO, Patricia Bullrich, quien disparó contra la ex candidata a presidenta a través de su cuenta de Twitter.

Patricia Bullrich disparó contra Lilita Carrió: "Se tiene que terminar la impunidad de la palabra". Foto Federico López Claro

“Como presidenta del PRO no puedo ver con buenos ojos el espectáculo degradante de Elisa Carrió, al golpear a dirigentes de Juntos por el Cambio objetando sus conductas éticas. Y esto sin mirar la propia y la de sus aliados. Basta, Carrió”, escribió Bullrich.

“Aunque no siempre coincida con ellos en sus posiciones, no aceptaré el insulto a nuestros dirigentes, ni a otros que conforman nuestra coalición. No vale todo. No vale eso de que ‘porque es Carrió nadie la enfrenta’”, agregó, y concluyó: “Como presidenta del PRO digo basta y no me callo. La unidad es la herramienta más potente contra el kirchnerismo. Quien atente contra ella pone en riesgo la construcción del cambio que sueñan millones de argentinos”.