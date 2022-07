Mauricio Macri le tocó vivir un incómodo momento en una recorrida por el Conurbano, donde apuntaron contra su gestión y hasta fue filmado por los vecinos, mientras le reclamaban cosas que ocurrieron durante su gestión.

En una recorrida junto a varios de sus asesores y el diputado nacional Hernán Lombardi, el líder de Juntos por el Cambio estaba una recorrida junto a vecinos de la zona, cuando decidió empezar a saludar a los que se encontraban por las calles que él caminaba junto al concejal y candidato de Juntos por el Cambio para la intendencia del municipio en 2023, Gastón di Castelnuovo.

Mauricio Macri fue rechazado por el dueño de un kiosco de diarios.

Justamente, al llegar a un puesto de diario que había en el lugar, un hombre le negó el saludo al ex mandatario, mientras este buscaba darle la mano. “Acá no sos bienvenido, yo no te voy a dar la mano”, le dijo el hombre a Macri que se fue, pero dejó un pequeño comentario: “Lo lamento por vos”.

Cuando continuó la caminata, se escuchó a otro vecino decir “Si querés que te vote, danos de comer”, mientras que en el video que se viralizó en las redes sociales, una señora le gritó: “Danos de comer con lo que te robaste, con eso danos de comer”.

Lo cierto es que el diputado kirchnerista, Jorge Rivas, dio a conocer de quién es el hombre que le rechazó el saludo al expresidente. “El video, que se hizo viral hoy, muestra a Mauricio Macri, de recorrida por Ituzaingó, en el momento en que, con su cinismo habitual, intenta estrechar la mano de nuestro compañero de la @CSocialistaArg Eduardo “Mingo” Gulone, frente a su puesto de diarios”, escribió en su Twitter.

Después de que las imágenes tomaran trascendencia en las redes sociales, el concejal de la oposición subió un video con una frase peronista: “La única verdad es la realidad” de manera irónica. En el video se ve a vecinos saludando a Macri y pidiéndole fotos.

La recorrida por Ituzaingó empezó a las 11.30 por el centro comercial y al terminar la caminata Macri entró al local de Di Castelnuovo, donde buscó interesarse sobre las actividades que estaban desarrollando en Ituzaingó. Después, visitó a un empresario que tiene una firma de catering.

El martes, el expresidente recorrió Vicente López, uno de los bastiones de Pro en el conurbano, para compartir una recorrida con la intendenta local, Soledad Martínez, y el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri.