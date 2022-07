Tras conocerse la noticia del sobreseimiento del expresidente de La Nación, Mauricio Macri, en la causa del espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, el Gobierno reaccionó ante el fallo de manera negativa.

Martín Soria, duro con los jueces que sobreseyeron a Macri: "No lo sobresee la Justicia: lo salvan sus amigos”. Foto: Federico López Claro/Archivo.

Martín Soria, ministro de Justicia, fue quien reaccionó de manera más notable ante este sobreseimiento: “Lo salvan sus amigos, no la Justicia”, manifestó.

De esta manera, quedó definido el fallo de la Cámara Federal, donde se estableció la decisión en favor de Macri, mientras que él mismo también se pronunció al respecto.

¿Qué dijo el ministro de Justicia sobre el sobreseimiento de Macri?

Martín Soria se mostró visiblemente disgustado con el fallo tomado por la Cámara Federal, y expresó su descontento por Twitter: “Cuando no son los jueces de la Corte que Macri puso por decreto, son los de Casación que jugaban pádel con él. Cuando no son los Camaristas que trasladó ilegalmente, son los jueces que entraban a escondidas a la Rosada. No lo sobresee la Justicia: lo salvan sus amigos”.

De esta manera, el ministro de Justicia se refirió al accionar de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, quienes este mismo viernes tomaron la determinación de sobreseer a Macri.

Cabe recordar que el procesamiento sobre el exmandatario había sido efectuado por el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava.

¿Qué dijo Macri sobre su sobreseimiento?

Mauricio Macri se mostró feliz y satisfecho con la determinación del fallo de la Cámara Federal que tomó este viernes para sobreseerlo sobre las supuestas escuchas ilegales a los familiares del submarino hundido en el 2017.

Así, Macri tuiteó: “Ganó la verdad. La verdad aún puede ganar en la Argentina. No perdamos la fe. Cada vez falta menos para que la Argentina cambie para siempre”.

El tuit de Mauricio Macri expresando su convencimiento ante el fallo de la Cámara Federal porteña. Foto: Mauricio Macri

Como contexto, hay que mencionar que la causa que lo involucraba había sido iniciada por el Gobierno de Alberto Fernández, a través de una presentación de la exinterventora de la AFI, Cristina Caamaño.

La bronca de los familiares de las víctimas del ARA San Juan

En la misma línea que Martín Soria, algunos familiares expresaron su rechazo sobre la decisión que tomó la Cámara Federal porteña. Así, manifestaron su “decepción” por el fallo de la justicia, mientras que denominaron a la determinación como un “golpe judicial”.

“Lo vivimos con decepción. Es un golpe judicial que nos lleva a revivir la sensación ante cada parte diario falso, cada reunión con autoridades nacionales y cada falsa promesa”, se señaló a través de un comunicado de los familiares de las víctimas.

Una ceremonia de reconocimiento a las víctimas del ARA "San Juan". Los familiares evidenciaron su repudio ante el fallo en favor de Mauricio Macri.

Finalmente, agregaron: “Nos toca comunicar a 50 meses del hundimiento del ARA San Juan, que a pesar de haberlo vivido en carne propia, a pesar de las pruebas aportadas por la propia AFI, a pesar de ser un secreto a voces, el espionaje ilegal del que fuimos víctimas, la Justicia de Comodoro Py dio por tierra con todo eso”.