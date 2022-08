La cúpula del PRO se reúne en medio de la interna de Juntos por el Cambio tras los dichos de Carrió

Juntos por el Cambio atraviesa uno de los momentos más duros como coalición después de las durísimas declaraciones de Elisa Carrió contra algunos dirigentes del PRO por sus vínculos con Sergio Massa. En ese marco, uno de los líderes del partido, como Mauricio Macri convocó a un almuerzo con la cúpula de una de las principales fuerzas opositoras.

Es que en el marco de las denuncias cruzadas entre la líder de la Coalición Cívica y otros miembros de la oposición, la mesa nacional de Juntos por el Cambio, convocada para el próximo martes, se suspendió. Según informaron diversas fuentes, aseguran que “no hay clima para reunirnos”.

Mauricio Macri junto a Horacio Rodríguez Larreta encabezarán el nuevo almuerzo del partido opositor. Foto: Clarín

Mientras tanto, los principales referentes del PRO compartirán hoy un almuerzo en el barrio porteño de San Telmo en el cual analizarán la situación generada en Juntos por el Cambio (JxC) luego de que la fundadora de la Coalición Cívica (CC)-ARI, Elisa Carrió, pidiera “reglas decentes” y una “reflexión profunda” dentro de la coalición opositora.

Están convocados, entre otros, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich. También podrían participar el diputado nacional Cristian Ritondo y el exfuncionario Fernando de Andreis, entre otros referentes partidarios.

El de hoy será la continuidad de una serie de almuerzos rutinarios que llevan a cabo los días viernes, en general en el restaurante Puerta del Inca de la calle Bolívar 373, en el barrio de San Telmo. Sin embargo, el de hoy se producirá en el marco del revuelo que generaron esta semana hacia adentro de la coalición las declaraciones de Carrió, en las cuales pidió “reglas decentes” en Juntos por el Cambio de cara a las elecciones de 2023 y advirtió sobre los vínculos de algunos sus dirigentes con el actual ministro de Economía, Sergio Massa.

Las declaraciones de Elisa Carrió que generaron una fuerte interna en Juntos por el Cambio

La líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió respondió a las críticas que le hicieron referentes de la coalición de la oposición: “El camino tiene que ser la transparencia”.

Elisa Carrió apuntó contra algunos dirigentes de Juntos por el Cambio y generó una fuerte interna en la alianza opositora. (Nicolás Bravos / La Voz)

De esta manera, la exdiputada ratificó sus duras declaraciones, con críticas y acusaciones a dirigentes de la coalición Juntos por el Cambio. “En el Gobierno de María Eugenia Vidal, la amistad y eventuales negocios entre (Cristian) Ritondo y Massa eran absolutos. Lo que vi en la Cámara, Massa con (Emilio) Monzó, que son íntimos amigos, jugando directamente con el massismo y ahora también es escandaloso”, lanzó.

“Si quieren que me vaya de JxC, no tienen más que pedirme. Me puede desafiliar incluso de la CC. Ahora cómo van a eludir una voz de 35 años en la Argentina”, indicó Carrió en algunas de sus declaraciones.

“Estoy diciendo verdades antes de tiempo para que haya un Gobierno decente de JxC el año que viene. Y, si no, no cuenten conmigo”, agregó la exlegisladora.