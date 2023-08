Elecciones PASO 2023: todos precandidatos piden votar ante un arranque con demoras y complicaciones

Las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este domingo arrancaron con demoras y complicaciones en algunos distritos clave como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los principales precandidatos coincidieron al convocar a la ciudadanía a participar para evitar la baja participación.

“Llevamos 40 años de democracia, por lo que les pido a los argentinos que vayamos todos a votar”, remarcó el presidente Alberto Fernández luego de sufragar en una escuela de Puerto Madero.

Ese pedido lo replicaron los principales precandidatos que concurrieron a sufragar antes del mediodía, entre los que figuran Sergio Massa (Unión por la Patria), Horacio Rodríguez Larreta (Juntos por el Cambio), Juan Grabois (Unión por la Patria), entre otros.

“Cada argentino tiene la oportunidad de manifestarse y votar a 40 años de democracia”, subrayó Massa y en línea se manifestó también el gobernador bonaerense y candidato a la reelección, Axel Kicillof: “Es importantísimo en el que todo nuestro pueblo tiene que votar”.

El jefe de gobierno porteño y precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta, se sumó al llamado. “Yo entiendo la frustración, pero necesitamos que sea una votación en paz”, dijo el mandatario porteño sobre la posibilidad de que las PASO tengan un alto nivel de ausentismo.

Las demoras y la advertencia de la Justicia electoral

La jornada electoral arrancó con demoras en varias escuelas, sobre todo en distritos clave como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde en estos comicios se implementó un sistema mixto, que contempla el voto electrónico y el voto con boleta de papel.

“Me va mal porque tengo alrededor de 240 urnas sin abrir, o 230″, se quejó la jueza federal con competencia electoral de la ciudad de Buenos Aires, María Servini, pasadas las 10 cuando los comicios ya tenían dos horas de desarrollo.

En declaraciones a radio Futurock, la magistrada apuntó contra el sistema de votación electrónico en CABA. “Algunas máquinas no imprimen, prenden pero no imprimen, otras directamente no andan”, alertó.

Servini se quejó ante la Cámara Nacional Electoral por la “impericia nunca antes vista en la organización y ejecución de un proceso electoral”. “Resulta preocupante el grado de improvisación con que se han manejado tanto la empresa contratada para la provisión e instalación de las máquinas de votación, como el propio Instituto de Gestión Electoral” de CABA, remarcó, en un escrito enviado al presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Via.

“La votación es una relojería de un Rolex y están pidiendo que lo mandemos a arreglar a una relojería qualunque”, cuestionó.

Seguido, la jueza Servini de Cubría estimó que esta situación generará una demora en el proceso electoral en CABA. “Pienso que sí”, opinó y recordó que existe la posibilidad de solicitar que las mesas sigan abiertas pasadas las 18, hora que se estableció para cerrar las urnas.