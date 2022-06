Matías Kulfas presentó una carta en donde reafirmó sus dichos contra los funcionarios de Cristina Kirchner y, sobre todo, reivindicó las sospechas sobre la licitación del gasoducto Néstor Kirchner. En ese marco, el Gobierno salió a defenderse y apuntó contra las “acusaciones vertidas” del ahora exministro.

La que habló fue la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, en nombre del presidente, Alberto Fernández, quien no se expresó al respecto. “El Gobierno Nacional rechaza las acusaciones vertidas por Matías Kulfas en su carta de renuncia y no comparte los conceptos sostenidos en ese sentido”, escribió la vocera en su cuenta de Twitter.

Gabriela Cerruti salió a despegar al Gobierno de la acusaciones de Kulfas en su carta de renuncia.

“El presidente Alberto Fernández está convencido de la necesidad de seguir trabajando por la unidad de la coalición de gobierno, construyendo acuerdos en la diversidad y gobernando con plena transparencia en todas las áreas”, puntualizó.

De esta manera, tanto Cerutti como Fernández, respaldaron de forma pública a los funcionarios de La Cámpora que habían sido cuestionados por el ex titular de la cartera de Desarrollo Productivo en un off the record que generó el enojo de la vicepresidenta.

La carta de renuncia de Matías Kulfas, donde reafirma sus dichos contra Cristina Kirchner

El exministro de Desarrollo Productivo presentó este lunes su carta de renuncia al Gobierno de Alberto Fernández, después de que este haya acusado a los funcionarios de La Cámpora de favorecer a una empresa en la licitación de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.

Compuesta por 14 páginas, lo central que planteó el ahora exministro fue: “Ratifico lo que dije después del acto de YPF”, respecto de las acusaciones que se hicieron desde su entorno por los manejos de Energía que se vinculan a La Cámpora.

Así, Kulfas ratifica en su escrito que la licitación del gasoducto de Vaca Muerta corresponde a la responsabilidad de IEASA SA, “cuyos miembros, al igual que el equipo de Energía, responden políticamente a la Sra. Vicepresidenta”.

A su vez, tras el off de record que causó su abrupta salida del Gobierno, Kulfas expresó: “Fueron declaraciones que realice en ON y que quedaran registradas por la radio AM 750 y formuladas ante varios periodistas allí presentes. Huelga adicionar la injusta acusación que la Sra. Vicepresidenta le formulara al señalarle que usted tiene que ‘utilizar la lapicera’ para forzar un mayor contenido nacional cuando dichas decisiones fueran adoptadas por IEASA SA”.

Un juez pidió la documentación de la licitación del gasoducto Néstor Kirchner

El juez Daniel Rafecas solicitó que se le entregue toda la documentación sobre cómo fue la adjudicación de la megaobra que se realizará en el gasoducto Néstor Kirchner, tras la denuncia que adjudicó el abogado Santiago Dupuy de Lome. Además, hubo otra presentación en la Justicia por parte de Graciela Camaño y Waldo Wolff.

La orden fue presentada en Enargas, IEASA y en la Secretaría de Energía y se secuestró una copia digital de la licitación que ahora va a analizarse. Rafecas además impuso el secreto de sumario.