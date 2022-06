La salida de Matías Kulfas dejó abierta la puerta a nuevas acusaciones de la oposición. Es que ante el off en donde admite que “los funcionarios de Cristina” fueron quienes “fijaron las condiciones para darle la construcción a las cañerías” del gasoducto Néstor Kirchner, abrió las puertas a una nueva denuncia por parte de la oposición.

La denuncia fue presentada por Graciela Ocaña y Waldo Wolff ante la Justicia contra Agustín Gerez, presidente de Integración Energética Argentina S.A. (IEASA), a quienes intervinieron en la licitación del gasoducto Néstor Kirchner. La presentación apunta a averiguar si hubo beneficios para la empresa Techint, quien se quedó con la licitación.

Graciela Ocaña junto a Waldo Wolff realizaron la denuncia en los Tribunales de Comodoro Py.

El texto presentado por los diputados de Juntos por el Cambio ante la justicia en Comodoro Py, en donde se incluyeron a los funcionarios que estuvieron a cargo de la Licitación Pública Nro 01-2022, bajo la sospecha de que se habrían cometido delitos de incumplimiento de deberes.

El proceso licitatorio del gasoducto “Néstor Kirchner”, realizado a partir del decreto 76/2022, se financiará en parte con el aporte solidario a las grandes fortunas. La oferta pública se realizó para la provisión de cañerías, estudios de impacto ambiental y procesos para adquisición de bienes complementarios para la puesta en marcha de la obra.

Agustín Geréz, gerente general de ENARSA (centro) junto a Antonio Pronsato (a su derecha) en marzo, en la apertura de licitación Pública N° 01-2022 para la adquisición de cañerías del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner y obras complementarias.

“Todas estas expresiones realizadas impúdicamente frente a toda la sociedad argentina indicarían que las especificaciones técnicas contenidas en el pliego licitatorio para la adquisición de tubos para el transporte del gas estarían direccionadas a efectos de favorecer a una empresa en particular, TENARIS SIAT SA parte del grupo empresario TECHINT”, se señala en la presentación judicial.

Entre otras expresiones, los autores señalaron que la empresa que ganó la licitación “es una empresa que está conducida por gente que tiene una relación muy cercana a la Vicepresidenta”.

La salida de Matías Kulfas del Gobierno por su off contra Cristina Kirchner

El viernes les llegó a periodistas de Infobae y La Nación un texto sin firma. Era un supuesto off the record que respondía al pedido que Cristina le había hecho a Fernández en el acto de YPF para que “use la lapicera”, es decir, que gobierne como ella quiere.

Aunque sin dar nombres, ese off contempla una denuncia grave contra la empresa Energía Argentina (ENARSA, ex IEASA), que está conducida por Agustín Geréz, quienes integrante de La Cámpora y cercano a Máximo Kirchner.

El comunicado de Cristina Kirchner.

“Los que no usaron la lapicera como corresponde fueron los funcionarios de IEASA (designados por Cristina). Ellos armaron un pliego de licitación a la medida de Techint y de la chapa que el grupo fabrica en Brasil, de 33 milímetros de espesor. Si hubieran puesto 31 milímetros, como son los gasoductos en Europa, se podría haber provisto caños desde otra firma que produce en Villa Constitución (Laminados industriales SA)”, decía el texto.

Luego de acrecentar el enojo de la vicepresidenta, que con un explosivo tuit apuntó contra el ahora exministro, terminó con la decisión de Alberto Fernández de exigirle la renuncia porque era “éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro”.