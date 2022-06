La oposición no dejó pasar la oportunidad de criticar la gestión del Frente de Todos, luego de que este sábado explotará el escándalo que tiene como protagonistas a Cristina Kirchner y Matías Kulfas, a quien el presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia. Twitter fue la red elegida por varios referentespara descargar el malestar por lo ocurrido y, de paso, sumar otras críticas.

María Eugenia Vidal, diputada de Juntos por el Cambio, fue una de las primeras en referirse a lo acontecido. La funcionaria citó el tuit en el que la vicepresidenta Cristina Fernández califica de “injusto” los supuestos dichos de Kulfas. “Injusto es salir a trabajar cada mañana y no llegar a fin de mes. Doloroso es que más de la mitad de nuestros chicos sean pobres”, escribió. Y enfatizó: “Dejen de pelear por twitter y pónganse a laburar”.

Vidal, muy categórica Foto: Captura Twitter

Su par Cristian Ritondo fue escueto pero muy categórico: “Cansado del reality del presidente y la vice mientras la economía explota”, dijo.

Por su lado, Patricia Bullrich, trajo a su crítica los dichos de Cristina Kirchner a Alberto Fernández, cuando esta le pidió que “usara la lapicera”. “Usó rápido la lapicera que le dio Cristina. ¡Qué poco presidente!”, dijo la líder del PRO.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, dijo: “Alberto Fernández echa a Kulfas porque atacó en off a @CFKArgentina, pero no echa a ninguno de los funcionarios de La Cámpora que lo atacan en on y en off”. El diputado Mario Negri, por su parte, escribió: “Hablando de mentir y no dar la cara. Alberto Fernández, sentado al lado de Cristina Kirchner en el acto por los 100 años de YPF: ‘Gobernar sin endeudarse es un acto de responsabilidad’. En 29 meses nos endeudaron más que ningún gobierno en toda la historia: u$s 70.000 millones”.

Ritondo fue más escueto pero duro. Foto: Captura Twitter

“El presidente tiró la toalla”, dijo el legislador Rodrigo de Loredo. “Lo dijimos con datos de la gestión: el gobierno es de Cristina. Faltaban los últimos gestos, el acto de ayer y la salida de Kulfas. El presidente tiro la toalla y el país se maneja desde el Instituto Patria”, agregó.

El diputado Gerardo Milman fue irónico y caratuló de “ineptos” a los miembros del Gobierno: “Resulta que la inflación, la inseguridad y los incontables problemas de los argentinos están relacionados al off. Al final la culpa es de los mosquitos, no de los ineptos que nos gobiernan”.

“Terminen la novela”, el pedido de Ocaña

“Harta el verso de pretender ser oficialismo y oposición en simultáneo. Son simplemente irresponsables que tratan de esconder su fracaso estruendoso”, tuiteó el diputado Hernán Lombardi.

A su turno, Graciela Ocaña dijo: “Lo injusto que no se hagan cargo de los problemas de los argentinos, a los que la plata no les alcanza para llegar a fin de mes; de la inseguridad y de todos los problemas que tenemos. Terminen la novela y pónganse a gobernar”, expresó.

El tuit de Graciela Ocaña. Foto: Captura Twitter

La diputada Paula Oliveto, en tanto, habló del fin del Gobierno de Fernández:: “El presidente le pide la renuncia a Kulfas porque en off trascendió que personas cercanas a Cristina armaron un pliego en favor de una empresa. Asistimos al fin del Gobierno de Alberto Fernández, con la angustia de pensar que quedan 18 meses y no saber cómo sigue esta tragedia”.

También la diputada Silvia Lospennato expresó su opinión: “Pobreza creciendo, inseguridad creciendo, inflación creciendo, todo a punto de estallar y ellos se entretienen con acusaciones mutuas de ineptos y delincuentes. Faltará mucho para el final del ‘rejunte de todos contra todos’?”.