Luego del reencuentro con el presidente Alberto Fernández en el acto de YPF, Cristina Kirchner sigue profundizando la interna oficialista.

La vicepresidenta acusó a ministros albertistas de “mentir sin dar la cara”.

Difundió un comunicado de Energía que se expresa en duros términos hacia Matías Kulfas.

Cristina Kirchner

“Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso”, finalizó y replicó el comunicado.

El comunicado de Energía

“A la categoría de ‘funcionarios que no funcionan’, planteada en el año 2020 por la Vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del off que además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la Vicepresidenta”, comienza el escrito.

“Esta es la captura del mensaje en off distribuido desde el Ministerio de la Producción a distintos periodistas”, continúa.

En el mensaje de WhatsApp se puede leer: “Los que no usaron la lapicera fueron los funcionarios de Cristina, que fijaron las condiciones para darle la construcción de las cañerías del gasoducto de Vaca Muerta a Techint”.

Comunicado Energía Foto: Instagram

Comunicado Energía Foto: Instagram

*Noticia en desarrollo*