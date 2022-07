Matías Kulfas se prepara para reaparecer en público pero con su faceta menos conocida y completamente ajena a la fiebre de la extrema interna que se instaló en la coalición de gobierno y que él vivió en carne propia al confrontar a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Matías Kulfas reaparecerá en público, pero a través de su faceta artística. Foto: Web.

El exministro de Desarrollo Productivo volverá a escoltar a su pareja Yamina del Real, la cantante y multifacética que el próximo 28 de julio se presentará en el teatro porteño Torquato Tasso para interpretar un repertorio de rancheras mexicanas deconstruidas.

Kulfas será uno de los “Matías”, los guitarristas que acompañarán a Yamina del Real. En rigor, el exministro retornará al mundo artístico que tanto disfrutó antes de asumir en el gabinete de Alberto Fernández, en diciembre de 2019.

En su faceta de cantante, acompañada de sus guitarristas Matías Albamonte y Kulfas, respectivamente, desde hace cuatro años, se dedica a interpretar rancheras mexicanas. Las deconstruye y las reinventa. Hermosos arreglos musicales de sus Matías, cambios en la interpretación y a veces pequeños cambios en las letras, hacen que se nos mueva el alma.

En la cita del próximo jueves, Kulfas se adentrará en la sinfonía de piezas referenciales en el repertorio de Yamina del Real, tales como “Fallaste corazón”, “Te solté la rienda”, “Gritenme piedras del campo”, “Rata de dos patas”, “Cucurrucucú”, “Volver, volver”, “Piensa en mí”, entre muchas otras.

“Yamina del Real, no reniega ni de sus raíces, ni de estas canciones. Ni siquiera del machismo evidente en algunas de ellas, canciones escritas en su mayoría por varones. Reconoce que son parte de la cultura mexicana con la que han crecido muchas generaciones. No renuncia a la belleza de estas canciones. No se conforma, cuestiona y se apropia de ese discurso exclusivamente masculino; donde los varones maldicen, amenazan, sentencian, se emborrachan, se van con otras para olvidar a la que se fue. Ella cambia el orden ‘natural’ del deseo. Hace suyo el dolor del desamor, la soberbia del abandonado, el derecho a arrastrarse, a rogar, a emborracharse y probar en otros brazos, la revancha, la venganza del despecho, sin pudor y sin miedo al qué dirán. Canta para recordarnos que el olvido fue amor. Porque como ella afirma: ‘llegamos a este mundo para ser amados, y todo lo que hacemos es para que nos quieran’”, indica la convocatoria al espectáculo.

Será una reaparición atípica para un economista que abandonó el gobierno nacional luego protagonizar un intenso cruce con la vicepresidenta Kirchner en el que sobrevolaron las sospechas de corrupción en torno a la construcción de una obra clave como lo es la del gasoducto Néstor Kirchner.

Yamina del Real y el afiche de su presentación.

Por ello, hace poco más de un mes, Kulfas tuvo que presentarse a declarar como testigo ante el juez federal Daniel Rafeca. En su exposición negó estar al tanto de delitos relacionados con la licitación para la construcción de un gasoducto y apuntó que sus dichos acerca de que funcionarios vinculados con Cristina Kirchner no fueron más que “discusiones políticas’'.

“En ningún momento quise señalar o hacer mención a actos de corrupción”, declaró el exministro, quien sostuvo que, de haber tenido “algún elemento’' que indicara que aquellos existieron, los hubiera denunciado en la justicia.

La renuncia de Kulfas, uno de los ministros de mayor confianza del presidente, se concretó el lunes 6 de junio luego de haber realizado controvertidas declaraciones sobre la construcción del gasoducto para rechazar las quejas de Cristina Kirchner contra el gobierno nacional por haberle otorgado la licitación para la construcción de los caños a Techint sin exigir que esos insumos se fabriquen en el país.

Ante esos planteos, Kulfas advirtió que los responsables de esa operación fueron los funcionarios a cargo del área de Energía, que justamente están alineados con la Vicepresidenta.

Matías Kulfas, exministro de Desarrollo Productivo de la República Argentina. Foto: Ignacio Blanco

“Si algo cabe reprocharse respecto al contenido nacional de los insumos del gasoducto, eso debe atribuirse pura y exclusivamente a las características de la licitación realizada por la empresa IEASA, cuyos miembros, al igual que el equipo de la Secretaría de Energía, responden políticamente a la Sra. Vicepresidenta”, ratificó Kulfas en la carta de renuncia que le entregó al presidente Alberto Fernández.

Según el exministro, los requisitos para la licitación de las cañerías del gasoducto se habrían fijado a la medida de Techint, que las importará de Brasil en perjuicio de fabricantes locales.