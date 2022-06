El gobierno nacional aseguró este jueves que el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Carlos Rosenkrantz “expresa el corazón de la doctrina liberal” y rechazó así las declaraciones que hizo el magistrado para advertir que “no puede haber un derecho detrás de cada necesidad”.

“No nos asombra, el presidente (sic) de la Corte expresa el corazón de la doctrina liberal”, dijo la portavoz presidencial Gabriela Cerruti al ser consultada sobre las expresiones que realizó Rosenkrantz.

Para Gabriela Cerruti, Carlos Rosenkrantz “expresa el corazón de la doctrina liberal”

El vicepresidente del máximo tribunal de Justicia señaló que “no puede haber un derecho detrás de cada necesidad” al expresarse sobre la “proclama populista”.

“No puede haber un derecho detrás de cada necesidad porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades, a menos que restrinjamos qué entendemos por necesidad o entendamos por derecho aspiraciones que no son jurídicamente ejecutables”, remarcó el magistrado en el marco de una conferencia titulada “Justicia, Derecho y Populismo en Latinoamérica”, organizada por la Universidad de Chile.

Al respecto, Cerruti opinó: “Entiendo que el titular de la Corte lo que afirma es el corazón de la doctrina liberal, al margen de que lo haga oponiéndose o dando vuelta una frase de Eva Perón, que no sólo para el movimiento peronista o para el actual gobierno sino para la mayoría de los argentinos expresa lo que es un anhelo de todos los ciudadanos que es poder vivir una vida plena y buscar la felicidad de la manera en la que cada uno quiere con el apoyo del Estado y con necesidades básicas satisfechas”.

Carlos Rosenkrantz fue foco de las críticas del oficialismo por sus dichos sobre las "necesidades".

Los planteos de Rosenkrantz despertaron fuertes rechazos por parte de referentes del oficialismo, quienes denunciaron que “obedece al poder concentrado” como cuando fue nombrado por decreto del ex presidente Mauricio Macri “para defender los privilegios de las minorías”.

Horacio Rodríguez Larreta apuntó contra el “embate” del Gobierno contra la Corte Suprema

En medio del impulso de Alberto Fernández de intentar modificar la cantidad de miembros de la Corte Suprema, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, salió a criticar la decisión del Presidente de reunirse con los gobernadores para impulsar la reforma.

Horacio Rodríguez Larreta cuestionó al Gobierno Nacional por querer modificar la Corte Suprema. Foto: NA

“No estoy de acuerdo con la ampliación de la Corte, así como está planteado. Es un intento más del Gobierno de avance contra el Poder Judicial, como cuando quiso hacer la reforma, querer cambiar la Ley del Procurador y avanzar sobre el Consejo de la Magistratura. Todo eso fracasó gracias a la unidad de Juntos por el Cambio. Estaremos más unidos que nunca para frenar este tipo de embates”, señaló.

Y agregó: “Ante los problemas del Gobierno que no supo resolver como la inflación, la gente que no llega a fin de mes y la inseguridad, se necesita unidad. La acusación no conduce a nada”.