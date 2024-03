El Gobierno aseguró que le descontará el día de las mujeres estatales que hagan paro este 8M

El vocero presidencial, Manuel Adorni, advirtió hoy que el Gobierno nacional descontará el día de trabajo a las empleadas públicas de la administración federal que este viernes 8 de marzo no concurran a trabajar por el Día Internacional de la Mujer.

El funcionario, en su habitual conferencia de prensa, aclaró que no se trata de una decisión que tenga que ver con la jornada de mañana particularmente, sino que es una medida que el Gobierno adopta desde que asumió ante los paros y protestas.

“Quienes no vayan a trabajar, se les va a descontar el día. Pero eso no es por el Día de la Mujer, fue siempre así. Desde el primer paro anunciamos que empleado que no trabaje se le descuenta el día”, dijo Adorni desde la Casa Rosada.

Acciones del 8M en Argentina

Este viernes 8 de marzo se conmemora un nuevo Día Internacional de la Mujer, una jornada que convoca a marchas y actos en distintas partes del país, y que habitualmente va acompañada por un cese de tareas en la administración pública.

En la Argentina hay marchas convocadas en distintos puntos del país y ATE convocó a un paro por la jornada.

En años anteriores, las mujeres que trabajaban en dependencias oficiales realizaban una jornada de paro e, incluso, muchas veces desde el propio Gobierno se les daba asueto administrativo. Pero, esta vez, aquellas que no concurran a su lugar de trabajo sufrirán un descuento de sueldo.