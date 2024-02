El argumento de Francos ante la vuelta a comisión de la “ley ómnibus”: “Se desguazaba la delegación de facultades”

El ministro del Interior, Guillermo Francos, sostuvo esta tarde que el oficialismo envió nuevamente a comisión la ley Bases en la Cámara de Diputados porque “se desguazaba en sus artículos la delegación de facultades” al Poder Ejecutivo.

“Varios sectores que estaban dispuestos a acompañar y aprobaron el tratamiento de la ley, terminaron votando con el bloque del kirchnerismo el recorte de las facultades que se pedían”, señaló Francos, aunque aclaró que “cada uno está en su derecho de votar como quiera”.

“Si se aprueba una ley declarando la emergencia en materia económica y financiera y, en su tratamiento en particular, no se dan las herramientas para tratar esa emergencia, el tratamiento de la ley no tiene ningún sentido”, observó Francos en declaraciones a TN.

Al respecto, se preguntó: “¿De qué va declarar una emergencia si no se le dan al Poder Ejecutivo los instrumentos para combatirla?”.

La Cámara de Diputados volvió a enviar a comisión el dictamen de mayoría de la ley de Bases y se levantó la sesión, con lo cual el proyecto promovido por el Gobierno tendrá que ser analizado de nuevo.

La decisión se adoptó porque el oficialismo no tenía los votos para aprobar artículos claves de la ley como las privatizaciones de las empresas públicas, las reformas a la ley de sostenimiento de la deuda y el agravamiento de penas para limitar las protestas sociales, entre otros.