La “ley ómnibus” vuelve a comisión: las reacciones ante el escandaloso pedido del oficialismo

Desde el oficialismo apuntaron contra los gobernadores y a quienes “llegaron a sus bancas levantando las banderas del cambio para hoy traicionar a sus votantes” como los responsables de la decisión que se tomó hoy de que la “ley ómnibus”vuelva a comisión.

El escándalo desatado en la Cámara Baja generó dos posiciones: por un lado, quienes aseguran que no apoyar el proyecto es ir en contra del pueblo y, por otro, quienes sostienen que se trata de la primera gran derrota política del Gobierno actual, una respuesta a las polémicas medidas que intenta implementar a casi dos meses de asumir la gestión.

Leandro Santoro. Foto Federico Lopez Claro

Germán Martínez, presidente de la bancada de Unión por la Patria, manifestó a la prensa: “Esto es una derrota por parte del bloque parlamentario de Milei. Es importante aclarar que todo vuelve atrás, se vuelve a tratar el expediente original. Esto es un fracaso legislativo de todos aquellos que querían que esto salga”.

El diputado de Unión por la Patria (UxP), Leandro Santoro, sostuvo: “Derrota política del gobierno y papelón histórico. La ley vuelve a comisión” y sumó que “nunca se vio algo así”. “Se mintieron entre ellos y se cae todo”, subrayó.

Frente de Izquierda en Diputados. (Federico López Claro)

Myriam Bregman, diputada del FIT-Unidad, por su lado, aclaró que “la ley se trata como si nunca hubiera exitido” y agradeció a quienes salieron a las calles: “La enfrentamos adentro y afuera, consecuentemente. Gracias a cada uno, a cada uno de los que se movilizaron estos días, enfrentando la represión de Patricia Bullrich”.

Margarita Stolbizer, de Hacemos Coalición Federal, escribió en su cuenta de Twitter: “Fundieron el ómnibus. No sabían manejar, salieron sin freno y quisieron meter todos los cambios juntos. Error inicial: no mandar leyes por temas. No priorizar los cambios en la economía para bajar inflación. No dialogar ni aceptar ayudas”.

Bloque de La Libertad Avanza. Foto Federico Lopez Claro

Desde la cuenta oficial de La Libertad Avanza apuntaron directamente contra los gobernadores a quienes trataron de “traidores”. “La traición se paga cara y La Libertad Avanza no va a permitir que los gobernadores extorsionen al pueblo para mantener sus privilegios. La Ley Bases vuelve a comisión”, destacaron.

En tanto, María Eugenia Vidal compartió un comunicado del PRO, en el que reafirman su apoyo al proyecto. “En general y en particular, los diputados del PRO aprobamos el cambio que la Argentina necesita. Mejoramos la ley y la defendimos en el recinto. Queremos que el período de extraordinarias siga y sancionar la Ley Bases lo antes posible. Eso votaron los argentinos en noviembre”, resaltó la diputada.