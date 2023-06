Daniel Scioli, el candidato que quiere hacerle frente a Sergio Massa y al kirchnerismo en las elecciones

El Frente de Todos marca una carrera electoral en medio de las disputas entre el Kirchnerismo y el Frente Renovador que avalan que se impulse un solo candidato para las elecciones 2023. Sin embargo, el nombre de Daniel Scioli es que más plantado está y busca pelear mano a mano en la interna que se llevará a cabo en agosto.

El actual embajador de Brasil quiere sacarse la espina de la derrota en el 2015 y busca mostrarse como una alternativa dentro de un gobierno que está totalmente fragmentado. Su principal competencia, directo con un eterno rival: Sergio Massa.

Daniel Scioli, el nombre que busca desafias al kirchnerismo en las PASO. Foto Federico Lopez Claro

La relación entre el actual ministro de Economía y el exgobernador bonaerense no es de las mejores y todo quedó plasmado cuando tras la renuncia de Matías Kulfas, el presidente Alberto Fernández trajo directamente desde Brasilia a Scioli para que se haga cargo del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Sin embargo, cuando Sergio Massa finalmente aceptó hacerse cargo del ministerio de Economía, una de las carteras que fusionó en su rol como “superministro” fue a la que pertenecía Scioli a la que bajó a grado de Secretaría que quedó a cargo de José Ignacio de Mendiguren.

El embajador de Brasil regresó al país vecino, en medio de una interna que venía creciendo y ahora el golpe de efecto busca darlo el propio Scioli manteniendo su candidatura para la presidencia que se disputa con la intención tanto de Massa como de Wado de Pedro de tener un candidato único.

Es que el titular del Palacio de Hacienda como el ministro del Interior son los dos nombres que marcan el camino del kirchnerismo para las PASO y parece ser la fórmula bendecida por Cristina Kirchner.

Sin embargo, la postura de Scioli no solo es firme desde que anunció su candidatura, sino que también ha marcado la cancha en diferentes oportunidades.

“Si decide no hacer unas Paso, voy igual. Me parece que lo mejor que le puede pasar a nuestro espacio político es no depender de la decisión de algún dirigente y someternos a la voluntad popular como corresponde, para que la gente elija lo que considera lo mejor”, expresó semanas atrás en diálogo con TN.

Asimismo, ante los dichos de que podrían hacerlo competir por afuera, el exvicepresidente de Néstor Kirchner marcó siempre su compromiso con el espacio y con el peronismo. “Mi pertenencia y mi compromiso con el peronismo es siempre el mismo. Nunca saqué los pies del plato y no los voy a sacar jamás”, expresó después del acto de CFK en Plaza de Mayo.

La última jugada fuerte que Scioli quiere hacer es una alianza con Victoria Tolosa Paz para que sea la precandidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires. Allí se enfrentará con otro de los nombres fuertes del Frente de Todos como lo es Axel Kicillof, que va camino a buscar la reelección.

Daniel Scioli: "Tenemos la necesidad de unir, integrar, y de terminar con la grieta de una vez por todas y para siempre". Foto: Ramiro Pereyra

“Scioli y yo iremos a las PASO en el lugar que nos toque. Yo soy bonaerense y quiero jugar las PASO en la provincia de Buenos Aires. Voy a trabajar como vengo haciendo con todos los intendentes y los movimientos sociales, entendiendo que hay un pueblo que le gustara un candidato u otro. Yo voy a competir y no está claro contra quién”, afirmó Tolosa Paz en declaraciones a Radio 10.

La actual ministra de Desarrollo Social es una de las aliadas fuertes de Alberto Fernández, quien la escogió para ser quien encabece la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires. Esto algunos lo leen como el candidato del presidente para las presidenciales, pero el propio Scioli rechaza ese título.

De hecho, su pelea no solo es con Massa-De Pedro sino también con Agustín Rossi, quien lanzó su candidatura a la presidencia el lunes pasado.

“En mi vida tomé muchas decisiones irreversibles, y mi candidatura de este año es una de ellas. En pocos días tendremos armadas las lista y seremos una opción para la gente”, declaró el embajador de Brasil en un acto realizado el pasado sábado.

Y anticipó: “Se van a encontrar en el cuarto oscuro con una boleta que diga Victoria Tolosa Paz Gobernadora, Daniel Scioli Presidente”.