Frente de Todos: Victoria Tolosa Paz le hace frente a Axel Kicillof y será precandidata a gobernadora bonaerense

Victoria Tolosa Paz confirmó este jueves que será precandidata a gobernadora en la Provincia de Buenos Aires y le hace frente a Axel Kicillof que también buscará la reelección en las próximas elecciones 2023. La actual ministra de Desarrollo Social estuvo acompañada por Daniel Scioli, uno de los precandidatos a presidente del Frente de Todos.

”Scioli y yo iremos a las PASO en el lugar que nos toque. Yo soy bonaerense y quiero jugar las PASO en la provincia de Buenos Aires. Voy a trabajar como vengo haciendo con todos los intendentes y los movimientos sociales, entendiendo que hay un pueblo que le gustara un candidato u otro. Yo voy a competir y no está claro contra quién”, afirmó Tolosa Paz en declaraciones a Radio 10.

Y agregó: “La única que sabe contra quién voy a competir en Buenos Aires es Cristina Fernández de Kirchner”.

”La Vicepresidenta, a quien respeto y he visto cerrar sus estrategias electorales en las ultimas horas y al límite de las fecha de inscripción de listas, le tengo muchísimo respeto. Yo solo trabajo con un escenario posible de certeza que puedo construir con quienes acompañan a Daniel Scioli y a mi”, afirmó.

Victoria Tolosa Paz, la ministra de Desarrollo Social, que se postula en la provincia de Buenos Aires. Foto: Orlando Pelichotti

Scioli y Tolosa Paz compartirán este mediodía una recorrida por la planta de la empresa de alfajores Cachafaz, en la localidad bonaerense de Ciudadela, partido de Tres de Febrero.

“No podemos limitar la empatía del pueblo con los diferentes referentes del Frente de Todos. No me quiero quedar con el punto que nos quedó afuera para ganar las elecciones, quiero que quede dentro del Frente de Todos”, completó.

La actual ministra de Desarrollo Social es una de las ministras más cercanas a Alberto Fernández, por lo que indica un claro mensaje a la interna del Frente de Todos donde tanto el kirchnerismo como Sergio Massa buscan un candidato único.

“Dentro de nuestra fuerza hay una discusión: algunos quieren tratar de consensuar candidatos y otros no. Me parece que por las características de la ley de las PASO, si hay un sector que quiere participar de las PASO y no quiere participar del consenso, lo más probable es que esa discusión termine resolviéndose en unas PASO”, afirmó este jueves también Wado de Pedro, uno de los nombres que pica en punta para ser candidato.