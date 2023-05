Daniel Scioli desafió a Cristina Kirchner: “Si decide no hacer unas PASO, voy igual”

Tras el acto de este jueves en Plaza de Mayo, en conmemoración a los 20 años de Néstor Kirchner a la presidencia y con Cristina Kirchner como única oradora, todos estuvieron expectantes sobre alguna definición electoral dentro del Frente de Todos. A pesar de que la presidenta insiste en instalar un candidato único, Daniel Scioli ratificó su precandidatura.

A pesar de que la vicepresidenta insiste en instalar un candidato único, el embajador de Brasil dijo que se presentará en las próximas elecciones. (DyN/Archivo).

“Yo siento que ella va a acompañar para que se den las condiciones para que haya unas PASO con una gran participación, en donde se pueda definir y ordenar las candidaturas”, aseguró este jueves en diálogo con TN.

Y siguió: “Si decide no hacer unas Paso, voy igual. Me parece que lo mejor que le puede pasar a nuestro espacio político es no depender de la decisión de algún dirigente y someternos a la voluntad popular como corresponde, para que la gente elija lo que considera lo mejor”.

“No creo que ocurra la hipótesis de que se quiera ir por el camino de un candidato único e imponer una fórmula”, insistió Scioli, quien aseguró que fue invitado al acto y que no estuvo presente porque “tenía esta enorme responsabilidad aquí en Brasilia en una reunión con el canciller Mauro Vieira, para avanzar con este acuerdo, se firmaron cosas muy importantes para la Argentina”.

Consultado si tiene apoyos en el Frente de Todos, Scioli dijo: “Yo me siento el candidato de los trabajadores, de la clase media, de los que emprenden, de los que producen”. Incluso, aseguró que no está solo en el camino electoral que emprendió, tras revelar: “Hay una mayoría silenciosa en el pueblo peronista y lo siento por la cantidad de llamadas, la gente que quiere sumarse, el aliento, la voluntad de participar”.

“Yo sé muy bien que voy a coincidir con varios radicales sobre lo que hay que hacer en el país de ahora en más. Tengo la cabeza muy abierta para tomar ideas también de los otros candidatos e interpretar lo que buscan”, señaló Scioli, y sintetizó su propuesta se basará en “el ordenamiento del Estado, optimizar los recursos humanos, la infraestructura del Estado, un Estado más eficiente son temas que están en mi agenda de trabajo y eso no significa quitarle derechos a nadie”.

Finalmente, ratificó que será candidato, aunque Cristina quiera imponer un candidato único. “Sí, voy igual, porque estoy convencido y sería una hipocresía, no hacer referencia a que evidentemente hay diferencias internas, matices, diferentes estilos y que mejor que dirima la gente”, concluyó.

Daniel Scioli sobre Néstor Kirchner

A través de su cuenta de Twitter, Daniel Scioli recordó al expresidente Néstor Kirchner.

“Este no es un aniversario más. Hace 20 con Néstor Kirchner juramos lealtad y compromiso a la Patria. Un 25 de mayo Néstor inició un camino que le devolvió al pueblo argentino el optimismo y la esperanza en una Argentina más justa y desarrollada. Hoy renuevo ese compromiso: construir un país mejor para todos”, concluyó.