Argentina, Brasil y Paraguay, miembros plenos del Mercosur, y Bolivia, como Estado asociado, renovaron ayer “el compromiso” del bloque regional “con el fortalecimiento de la democracia, el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos”. La declaración final, sin embargo, no fue firmada por Uruguay. En las reuniones celebradas en la LX cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, el gobierno que preside Luis Lacalle Pou buscó sin éxito incluir una “modernización para las negociaciones multilaterales”. Es decir, habilitar acuerdos individuales por fuera del bloque continental. Se trata de la cuarta vez consecutiva que no hay un comunicado conjunto, ante divergencias no salvadas.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Foto: AP.

La cumbre (que se desarrolló en la sede de la Conmebol, en Luque, pegado a la capital paraguaya, Asunción) estuvo marcada por las diferencias entre Uruguay y sus socios, en relación a avanzar por fuera del bloque con un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China. Fue la primera con carácter presencial después de dos años de pandemia.

“Vamos a avanzar, y si podemos con los socios, mejor”, anunció Lacalle Pou. Las palabras del presidente uruguayo fueron la respuesta al discurso que más temprano dio Alberto Fernández. El mandatario argentino pidió que “no nos ilusione la idea de separarnos” para “buscar soluciones individuales, con un proyecto propio que me alcance a mí; todo eso es de corto aliento”.

“No me niego en nada a analizar lo que mi amigo Lacalle Pou llama flexibilización, solo quiero que sigamos transitando juntos”, dijo Fernández.

“Si existiera la posibilidad de pensar en que China tuviera un acuerdo para el Mercosur, por qué no lo analizamos juntos”, agregó.

Al defender el inicio de las negociaciones con China, Lacalle Pou sostuvo que “la mejor manera de proteger a mi Nación y mi pueblo es abriéndome al mundo”. Pidió comprensión para Uruguay.

El Presidente uruguayo reconoció que “la espalda es mucho más ancha con el Mercosur” y valoró la continuidad del bloque (“habrá otros presidentes en Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay y el Mercosur seguirá existiendo”, dijo). “Lo primero que queremos hacer es hablar con los socios de Mercosur, ir todos juntos y avanzar en ese sentido. Si podemos ir con los socios, mejor. Los invitaremos a sumarse como un bloque con más potencia negociadora”, explicó.

“En breves días nuestros equipos estarán negociando con los de China para avanzar en el Tratado de Libre Comercio”, anunció.

“Uruguay no se va a amputar” su derecho a negociar en forma individual, “porque le asiste el derecho y el interés colectivo”, ya que “esta no es una iniciativa de un gobierno, sino que viene de dos o tres gobiernos para atrás, es un interés nacional”, dijo Lacalle Pou.

“Uruguay va a avanzar, porque tenemos la tranquilidad que esto no vulnera ni quiebra ni lesiona nuestra asociación”, insistió.

“Seguramente avanzaremos con otros países y otros bloques, tenemos una agenda al respecto y desde ya vamos a informar inmediatamente los avances, como hicimos con (las negociaciones con) China”, cerró el presidente de Uruguay.

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, en cambio, expresó su preocupación por el posible ingreso de China a la región amparado en un acuerdo de libre comercio.

“El ingreso de China con aranceles preferenciales a la región es un tema que no podemos negar, que preocupa al Paraguay y a toda la región”, dijo Benítez, a tono con los demás países.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, participó en la cumbre a través de un video. En su discurso, ponderó la labor del Mercosur en el contexto de la pandemia y llamó a asegurar la “seguridad alimentaria”.

El Mercosur es el principal comprador de productos argentinos. De los 44.377 millones de dólares que exportó en el primer semestre de 2022, Brasil, Paraguay y Uruguay implicaron el 16,3%.

En la declaración (que no firmó Uruguay) se valoró “la continuidad de la agenda negociadora externa, teniendo en vista el objetivo de abrir mercados a productos y servicios, fortalecer la inserción de los países” del bloque. En la nota se ponderaron las negociaciones con Singapur, que se constituirá en el primer acuerdo comercial del Mercosur con un Estado del Sudeste Asiático. Además, resaltaron los avances con miras a la concreción del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, “equilibrado y beneficioso para todas las partes, con el objetivo de profundizar la alianza política y comercial entre ambos bloques”.

El presidente de Uruguay mostró sus diferencias en la reunión del Mercosur. Foto: Captura

También se puso en valor “el inicio de los trabajos preparatorios de las negociaciones en vista a un Acuerdo de Asociación Económica entre el bloque e Indonesia, en una primera ronda prevista para el segundo semestre del 2022″. Los representantes de los gobiernos que acompañaron la declaración celebraron las reuniones mantenidas con los jefes negociadores con Canadá y Corea.

Además de los miembros plenos del bloque regional (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), participaron representantes de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam.