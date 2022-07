El presidente Alberto Fernández encabezó un acto en Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, en medio de la escalada del dólar blue.

Habiendo superado el cambio paralelo los $300, el mandatario afirmó: “Tengo que luchar contra los que especulan”. A su vez, agregó que el aumento de la divisa paralela no afectará a la obra pública.

“Para los que están preocupados, ni la obra pública ni la vivienda se van a paralizar por nada”, explicó.

Alberto Fernández Foto: captura de pantalla

El presidente apuntó una vez más contra la oposición, a quienes acusó de “sembrar desaliento y desesperanza”.

“En la política no todo es lo mismo”, afirmó. “Tenemos que trabajar incansablemente para que cada uno tenga un techo digno, hasta no lograrlo no podemos estar tranquilos”, agregó y llamó a los políticos a “dejar de pensar en nosotros y pensemos en todos para que todos tengan una casa”.

“No hay momento más grato que el momento en que uno ayuda a una familia a tener su techo porque hoy en día tener un techo propio es tener un derecho humano. Es un derecho que todos deberían tener. Hace unos días en Tucumán entregamos la casa número 50 mil y lo celebramos mucho. Ver las caras de esas familias ingresando a la casa soñada, sabiendo que van a dejar de alquilar o de vivir con sus padres, y tener su espacio propio, es un momento gratificante”, contó.

Alberto Fernández admitió que “son momentos muy difíciles los que se viven en el mundo” y que se pasaron “momentos trágicos” haciendo referencia a la pandemia y la guerra de Rusia a Ucrania.

*Noticia en desarrollo*