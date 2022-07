El presidente Alberto Fernández destacó hoy la necesidad de “hacer mucho más fuerte nuestra región y el Mercosur para que también la Celac sea más fuerte” y propuso, en ese marco, “tomar decisiones de conjunto” en el contexto de la guerra en Europa.

“El tiempo que nos ha tocado gobernar es singularmente difícil para el mundo”, comentó el jefe de Estado argentino.

Alberto Fernández criticó la postura de Uruguay por acordar con China un acuerdo por fuera del Mercosur.

“Tenemos el imperativo moral para ponernos de acuerdo en producir el alimento que el mundo necesita”, dijo el mandatario al hablar en la cumbre del Mercosur que se desarrolla en Paraguay, donde agregó: “El mundo que se viene es el de las regiones. Hay que tomar decisiones de conjunto. Debemos hacer mucho más fuerte nuestra región y el Mercosur para que la Celac sea más fuerte”.

En ese marco, apuntó contra la decisión de Lacalle Pou de negociar con el régimen chino un acuerdo de libre comercio. “¿Por qué no vemos la factibilidad? Sería mucho más fuerte ese acuerdo”, dio Fernández al exponer ante sus pares del Mercosur, donde agregó: “Entendamos que debemos estar juntos porque unidos somos mas fuertes”.

Alberto Fernández pidió refundar el Mercosur

“Me tocó gobernar en el peor momento de la historia”, dijo el mandatario ante los líderes del bloque regional. El presidente volvió a advertir sobre el impacto de la pandemia y la invasión de Rusia en Ucrania. Además pidió una “refundación” del bloque que integran la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Alberto Fernández dijo que quiere que la situación por la que atraviesa el mundo “sirva para algo” y pidió estar “más unidos que nunca”: “Somos un continente que damos cátedra al resto del mundo, en materia institucional, en materia de Derechos Humanos”.

El Presidente habló de la globalización, y afirmó que lo que ocurre en cualquier latitud del mundo repercute inexorablemente sobre todas las regiones del mundo. “Y cuando alguien estornuda en Moscú, un argentino se resfría”, explicó.

El Presidente habló en la sesión plenaria de la LX Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, en Asunción, Paraguay.

Por eso, dijo el mandatario argentino, el Mercosur no debe seguir pensando como cuando se fundó en 1.989, dado que por entonces la globalización recién estaba iniciándose. “Ahora, mientras en norte vuelan balas, en el sur vuela el hambre”, dijo.

“En este escenario tan difícil, lo único que pido a todos es que no nos ilusione la idea de separarnos, que no nos ilusione la idea de buscar soluciones individuales, que no nos ilusione la idea de que yo puedo salir con un proyecto propio que me alcance a mí, porque todo eso es de corto aliento”, aseveró el mandatario durante su intervención.

“Si existiera la oportunidad de que China tenga un acuerdo con el Mercosur, ¿por qué no lo analizamos juntos, por qué no vemos la factibilidad juntos? Porque va a ser mucho más importante el acuerdo si metemos a los 200 millones de habitantes que tiene Brasil, va a ser mucho más fuerte ese acuerdo”, agregó Fernández.