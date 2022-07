Tras las declaraciones de Juan Grabois en las que criticó las medidas económicas del Gobierno y amenazó con irse del “Frente de Todos”, este miércoles, Anibal Fernández no tardó en salir al cruce y respaldar al presidente.

Juan Grabois amenazó con irse del "Frente de Todos". (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Bravo Nicolas

“Se hacen las cosas que se pueden hacer, no las que quiere él”, expresó el ministro de Seguridad en relación a los dichos del referente de de la CTEP, pero estuvo de acuerdo en que: “No se puede dejar a los vulnerables sin cobertura o cuidados, saliendo de una situación tan complicada como la que vivimos”.

Sin embargo, el integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos y del Frente Patria Grande, no solo apuntó contra la ministra de Economía, Silvina Batakis, sino también hacia el presidente Alberto Fernández y a Cristina Kirchner.

Al primero, lo calificó como “mal presidente”, mientras que a la segunda, le cuestionó la elección de Fernández como jefe de Estado.

Anibal Fernández respaldó la gestión de Alberto Fernández

“Lo que Alberto ha hecho por este país y las cosas que ha conseguido son mágicas”, comenzó diciendo y siguió: “Con la pandemia, con la guerra, los niveles de obra pública, la creación de pymes, la desocupación... lo que se ha hecho contra viento y marea es bárbaro y eso debiera premiarse”.

En cuanto una posible reelección de Fernández, destacó: “Yo lo voy a acompañar y voy a jugar con él”.

Los tuits de Grabois en contra del Gobierno

Juan Grabois hizo mención a las declaraciones de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, en las que indicó que “No se va a avanzar con el salario básico universal porque no dan las cuentas”. El dirigente no tardó en responderle via Twitter.

“Con tu sueldo 100 trabajadoras y trabajadores informales tendrían tu salario básico universal. Bájense el sueldo, dejen de derrochar, controlen a los evasores, sientan el dolor del Pueblo... y hagan las cuentas de nuevo”, escribió.

Los tuits de Juan Grabois en contra del Gobierno. Foto: Captura

En otro, convocó a una manifestación este miércoles. “Salimos con asambleas en todos los barrios y espacios de trabajo del país para definir medidas concretas de lucha y conquistar aumentos de sueldos y jubilaciones, el salario básico universal y aguinaldo para los cooperativistas”, sentenció.

Los tuits de Juan Grabois en contra del Gobierno. Foto: Captura

"