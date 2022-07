Tras un fin de semana convulsionado y en un lunes aún más revolucionado, la asunción y jura de la flamante nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, marcó la agenda periodística, política y también de los mercados en la Argentina.

En ese contexto, los movimientos sociales se hicieron eco de la noticia, y encabezando su voz, el militante Juan Grabois se expresó al respecto de la designación de Batakis al frente del Palacio de Hacienda de Economía.

¿Qué dijo Juan Grabois sobre Silvina Batakis?

El dirigente social argentino, Juan Grabois, le reclamó de manera pública a la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, que no se “demore” en poner en marcha el Salario Básico Universal.

“Querida, te banco fuerte, pero no te felicito; eso de andar felicitando designaciones no me cabe; me reservo las felicitaciones para cuando implementes el Salario Básico Universal. ¡Cazá la birome y no te demores por favor!”, fueron las palabras del dirigente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, en Twitter.

Esto responde a un viejo reclamo de las organizaciones sociales, el mismo que apoya la vicepresidenta, Cristina Kirchner. Incluso, en su aparición en el último acto público que ella realizó, también enfatizó este tema.

La idea de las organizaciones sociales es la de crear un ingreso fijo, universal, que esté alcanzando a cubrir el costo de la canasta básica alimentaria. El mismo se estaría pagando a cambio de alguna prestación laboral o capacitación por parte del trabajador.

Los ejes de gestión de Silvina Batakis

Lo cierto es que en la jornada de este lunes, la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, se pronunció ante la prensa, y tras jurar para su nuevo puesto, explicó en qué basará sus ejes de gestión.

En ese sentido, puntualizó que “cree en el equilibrio fiscal”, enfatizando que buscará la solvencia en este sentido, además de continuar con el programa económico del Presidente, y fomentar el aumento a las exportaciones.