El fortísimo cruce entre el candidato a diputado por Avanza Libertad, José Luis Espert y el dirigente social, Juan Grabois, llegó a niveles de violencia verbal muy elevados en las últimas horas a través de Twitter.

//Mirá también: José Luis Espert y Carolina Píparo sorprendieron en pleno acto de campaña al ritmo del reggaetón

Juan Grabois acusó a Espert de estar financiado por un narcotraficante.

Y es que Espert ya había dicho que “metería preso” a Grabois debido a los constantes cortes de calle que realizan organizaciones sociales con él a la cabeza. A lo que el dirigente le respondió que “para eso tenés que ser juez, fiscal o policía, no diputado”.

Pero las frases encontradas y las acusaciones no quedaron allí, y esto fue solo la punta del iceberg de la pelea entre ambos. El referente de Patria Grande, Grabois, fue un poco más allá: “Fijate si el narco que te financia te compra una Constitución y aprendés mínimamente para qué te estás postulando”.

El inicio de la disputa verbal

Todo comenzó cuando el miércoles pasado Espert fue invitado al canal C5N a debatir con el exministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, que actualmente integra la lista para legisladores nacionales por el Frente de Todos.

Allí, el candidato por Avanza Libertad lanzó: “Estos atorrantes de las organizaciones sociales, Grabois entre ellos, te ponen una pistola en la cabeza a vos como Gobierno”.

“Te llenan el obelisco, la 9 de Julio, y le arruinan la vida al laburante porque no puede transitar”, continuó, y se preguntó: “¿Por qué darle plata a las organizaciones y no directamente a las personas que lo necesitan?”

Y además Espert agregó que los planes sociales le resultan “una cosa abominables” debido a que “la persona que lo cobra ha quedado fuera del sistema”.

Fue allí cuando el economista y candidato a diputado le preguntó a Daniel Arroyo qué haría él con Juan Grabois, y en seguida, y sin darle tiempo a responder, Espert redobló su punto de vista: “Yo lo meto preso, Grabois le caga la vida a la gente de laburo”. “Cortar la calle, violación del artículo 14 de la Constitución”, dijo.

Repercusiones inmediatas

Como era de esperarse, estos dichos del economista no pasaron desapercibidos y al día siguiente Grabois le respondió a través de Twitter.

El intercambio de tuits entre Espert y Grabois. Twitter

“Para meter preso a alguien tenés que ser juez, fiscal o policía, no diputado. Fijate si el narco que te financia te compra una constitución y aprendés mínimamente para qué te estás postulando”.

Esta respuesta de Grabois está destinada a Federico Andrés “Fred” Machado, un empresario que hace unos meses se lo vinculó a Espert y que está acusado de importar cocaína a Estados Unidos.

Pero fue el propio Espert que se refirió al tema tiempo atrás: “Me han dicho que me ha financiado “Fred” Machado cuando sólo hice un viaje en avión con él. Lo conocí en una reunión donde había empresarios de primera línea. Me lo presentan ellos, me dicen que es fanático de mis ideas. El financiamiento no es a Espert sino al partido por el cual compito y esto está debidamente presentado en la Justicia”, había aclarado en su momento.

Y los cruces, por supuesto, alcanzaron otro tono de disputa. Ante estos tuits del dirigente social, el candidato a diputado respondió: “Te subís a una opereta, pero sos incapaz de negar que estás violando la Constitución cortando las calles. Tenés suerte (o alguien que te protege) de estar libre. Eso habla de la desigualdad ante la ley, pero no de tu inocencia”.

“Sos un miserable que al mismo tiempo que lucra con la desesperación de la gente que vive de planes sociales por haber quedado fuera de un sistema que ha destruido al país, le arruina la vida a los argentinos que laburan y pagan impuestos para que vos lucres políticamente con los planes, cortando calles, avenidas, etc. Si tuvieras buenas intenciones con los que vos decís defender, estarías capacitando beneficiarios de planes y conectándolos con el mundo del trabajo para que tengan un trabajo digno que los haga libres en vez de armar una suerte de sindicalismo paralelo, mafioso y degradante de la gente que quedó fuera del sistema”, escribió Espert en Twitter.

“Es execrable que ahora tengamos, además de una casta de políticos chorros y sindicalistas mafiosos, una nueva casta de los que supuestamente defienden a los derechos de lo que han quedado fuera del sistema”, siguió tuiteando el economista.

“Los derechos de ellos se defienden siendo obsesivos para que estén cuanto antes dentro del sistema de producción y que vuelvan a sentir dignidad de ganarse el pan, algo que vos solo tal vez aprendas en otra vida”, finalizó Espert.

La seguidilla de tuits que el candidato a diputado le dedicó a Grabois. Twitter

Ante lo cual, Grabois respondió: ”Pero ¡Espert! Si te vimos cortando la calle muy campante en unas cuantas ocasiones, como en este motín ¡entregate!; además, perdón, ¿te subías el jet ensangrentado del narco Machado o no?”.

Este fue el último tuit que subió Grabois hasta ese momento con una foto del economista en medio de una manifestación.