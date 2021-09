Los referentes de Juntos por el Cambio repudiaron vía redes sociales las declaraciones del candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y exministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, sobre que la foto de la fiesta del Presidente junto a la primera dama, Fabiola Yañez, en Olivos “no hubiera molestado tanto” si los ciudadanos hubieran tenido “más plata en el bolsillo”.

//Mirá también: Para Daniel Gollan “con más plata en el bolsillo” la foto de Olivos “no hubiera molestado tanto”

El titular del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, Mario Negri, afirmó: “No entendieron nada. Creen que el cinismo y el abuso de los privilegios no tuvo consecuencias. Por más festival de consumo que impulsen se burlaron y lastimaron a la gente”.

Mario Negri criticó los dichos de Gollan en su cuenta de Twitter Twitter: @marioraulnegri

Facundo Manes también cuestionó los dichos de Gollan. “Habría que preguntarle a los familiares de los casi 55.000 muertos en la provincia de Buenos Aires si su dolor se solucionaba con ‘un poco más de platita”, señaló el neurocientífico y precandidato de Juntos por la UCR derrotado en las PASO por Diego Santilli.

El titular del bloque PRO de la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, afirmó que “miles de argentinos vieron morir a sus familiares sin siquiera poder despedirlos”. “Mientras tanto, en Olivos hacían fiestas y vacunaban a sus amigos. Hay que estar muy alejado de la realidad para creer que el enojo es por la ´platita´”, escribió Ritondo.

//Mirá también: Daniel Gollan destacó que el Gobierno está “transformando la epidemia en una cosa parecida a una gripe”

“Siguen equivocándose, creen que todo se arregla con plata dulce y prebendas y a eso apuestan para revertir la elección. La foto de Olivos no hubiese molestado si hubiésemos tenido las libertades que quitaron”, tuiteó el diputado nacional por Mendoza, Luis Petri.

El presidente del bloque Coalición Cívica (CC), Juan Manuel López, manifestó que “el doctor Gollan cree que todo en la vida es guita, no siente el dolor, la angustia y la muerte. Así piensa el perverso candidato a diputado nacional del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires”.

Desde el mismo espacio político, la diputada provincial Maricel Etchecoin dijo que “la dignidad de los argentinos no se compra ´con un poco de platita´”. “La dignidad de nuestro pueblo se logra con progreso, trabajo y mucho de lo que a este gobierno le falta, que es ética. No nos subestimen”, agregó Etchecoin.

Facundo Manes repudió los dichos de Gollan en su cuenta de Twitter @ManesF

También el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, repudió los dichos de Gollan y afirmó: “A los ´mercaderes´: no todo se compra o se vende, y mucho menos la dignidad de un pueblo”.

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, y el diputado nacional Fernando Iglesias también criticaron a Gollan vía sus redes sociales. El diputado Iglesias que no tiene problemas a la hora de criticar al kirchnerismo afirmó que “esto es lo que realmente piensan los populistas del pueblo mientras le cantan loas y les soban hasta el orgullo”. Por su parte, Macri dijo que “el cinismo del gobierno no tiene límites”. “Decir que la dignidad se compra con dinero habla más de Gollan que de los argentinos. El dolor de perder a un ser querido, mientras en Olivos todo estaba permitido, no se compra”, concluyó el Jefe Comunal de Vicente López.