Daniel Gollan se mostró más que optimista con el avance nacional contra el coronavirus. Concluyó que el Gobierno “está transformando esta epidemia en una cosa más parecida a la gripe”.

El ex ministro de Salud habló en C5N y gran parte de su relato se basó en la gestión frente a la pandemia. Aseguró que el proceso de vacunación está arrojando “excelentes resultados”.

“El objetivo sería terminar con la circulación viral. No es fácil en este tipo de virus, pero claramente estamos transformando esta epidemia, ahora sí, en una cosa más parecida a la gripe”, aseguró Gollan.

También se mostró conforme e ilusionado con las posibilidades actuales de Argentina ante la pandemia. “Tenemos una vacuna, reducimos los casos graves, las internaciones y los fallecimientos, y ya podemos retomar una vida más normal”, contó.

La postura de Daniel Gollan frente al uso de tapabocas

Se distanció de la mirada opositora sobre los anuncios de Carla Vizzotti con respecto al uso de barbijos. Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, había dicho que “no es el momento” para lanzar esa medida.

“Me llama la atención cómo siempre buscan estar en contra. Las medidas que se tomaron tienen base científica. Llevamos 17 semanas de caída consecutiva, en la Provincia tenemos 5 por ciento de los casos que tuvimos en el pico, y cada día siguen bajando. Y ya no hay ingresos hospitalarios, y no van quedando pacientes con Covid”, soltó Gollan.

Además, el ex ministro sumó: “Caminar sin barbijo por la calle no es riesgoso en este momento. Además, no es obligatorio. El que quiera usar su barbijo, lo puede seguir usando”.

Su crítica hacia la OMS

“Creo que la OMS y muchos de los organismos internacionales, están intrusados por los intereses de los grandes laboratorios multinacionales”, aseguró Gollan.

Daniel Gollan sostuvo su pensamiento sobre la Organización Mundial de la Salud. Los intereses internacionales pudieron haber pesado más que las necesidades mayores. “Habrá que revisar mucho el rol de la Organización Mundial de la Salud en esta pandemia”, lanzó.

Confianza plena para las Elecciones 2021

“Creemos que se puede revertir el resultado de las PASO. El 80% de la gente que no fue a votar son votantes nuestros, que no es que no fueron a votar en contra y nos castigaron, sino que nos llamaron la atención”, arrojó.

Por otra parte, Gollan se puso en el lugar de los votantes y opinó: “Nos dijeron ‘estamos mal y necesitamos ir más rápido y no tenemos tiempo para esperar la reactivación’”.