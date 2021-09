Luego de la reunión de Gabinete que encabezó este miércoles Juan Manzur en Casa Rosada, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, sostuvo que la flexibilización de las restricciones responde a la situación epidemiológica “indiscutible y óptima”, y aclaró que el uso de tapabocas es obligatorio al aire libre cuando hay “gente alrededor”.

Vizzotti explicó que en el encuentro con los ministros se habló de “fortalecer todas las estrategias de trabajo, no solo en relación con la pandemia sino en todo lo que se está haciendo”.

“Desde el Ministerio de Salud cada decisión que se toma es en función de la situación epidemiológica argentina, que es indiscutible y realmente óptima. Los pasos que se toman son en función de un plan que se anunció hace más de dos meses”, manifestó.

Luego, se refirió a la confusión que se desató por los anuncios respecto al uso de barbijos: “Implica precisamente que su uso no es obligatorio, no es que se recomienda no usarlo. Esto es en situaciones donde uno esté caminando solo por la calle. Es así de acotada la decisión. No hay que darle más volumen y complejidad a algo que tiene una definición muy precisa”.

