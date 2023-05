Alberto Fernández expuso sus diferencias con Sergio Massa sobre la definición de candidaturas

El presidente Alberto Fernández expuso este viernes sus diferencias con el ministro de Economía, Sergio Massa, respecto a las discusiones internas en el Frente de Todos para definir al csandidato presidencial y ratificó su posición a favor de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

“Tenemos una mirada conceptual distinta con Sergio, que yo respeto y no cambia nada mi afecto ni mi respeto por él, para nada, absolutamente. Yo no creo que lo que desestabilice la gestión de un gobierno sea la democracia interna del espacio que gobierna”, expresó el primer mandatario en una entrevista con Radio 10.

El presidente Fernández rechazó así los planteos que repitió en los últimos días el ministro Massa para no hacer públicos los debates internos vinculados con las definiciones de las candidaturas porque, advirtió, generan incertidumbre.

“Yo no creo eso. Porque eso es tanto como decir que la democracia se debilita con la democracia. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende? Para mí resulta inexplicable. Quiero aclarar que estoy haciendo públicas charlas personales que tenemos con Sergio hace mucho tiempo”, contrastó Fernández.

Seguido, el Presidente reiteró que el Frente de Todos debe implementar “un mecanismo de organización democrática” para definir a su candidato para la próxima contienda electoral. “Y la organización democrática solo se consigue de un modo, que es con que la gente vote, no es que nos sentemos durante 3 o 4 dirigentes y arreglemos qué pedazo de la lista nos llevamos cada uno”, aclaró.

“Nosotros tenemos que ser racionales, tenemos que entender que estamos gobernando y tenemos que ser sensatos. Yo no creo que la dirigencia de nuestro espacio tenga la irracionalidad de poner en riesgo la gobernabilidad por una PASO. Yo no lo creo eso, porque usted creería que estoy militando en un espacio de energúmenos, yo no lo creo eso. Los problemas que generan inestabilidad en la Argentina son los poderes concentrados de la Argentina que tienen sus voceros en la oposición de la Argentina. Ese es el problema que tiene la Argentina en la estabilidad económica y en la estabilidad para gobernarlo, no está dentro del Frente de Todos el problema, no está ahí, no está”, agregó.

Alberto Fernández volvió a insistir con las PASO, pero desde el Frente de Todos buscan el candidato único. Foto Federico Lopez Claro

Fernández se mostró confiado en la responsabilidad de los integrantes del FDT y ratificó su posición a favor de resolver las postulaciones en las primarias. “Las PASO son una ley, no la cree yo la ley, son una ley, hay que respetarla. Y creo que es una extraordinaria ley para darle vida a los partidos políticos porque, hasta las PASO, las internas se arreglaban entre dos o tres y el que tenía el aparato resolvía el problema”, señaló.

“Creo que fue una gran idea que tuvo Cristina (Kirchner) en su momento, una gran idea, y soy el primer defensor de esa ley, y soy el primer defensor de aplicarla, porque creo que construyó esa ley para aplicarla, no para que no se aplique. Y yo sigo creyendo que ese mecanismo... No creo que nuestros compañeros puedan ser tan irresponsables de poner en riesgo la gobernabilidad por unas primarias”, insistió.

Alberto Fernández insistió con la “inflación psicológica”

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que “el objetivo del Gobierno es frenar de algún modo la inflación” y aseveró que el índice que se conocerá esta tarde “no es lo que queremos”.

“Tenemos una inflación muy difícil de manejar. Hubo una subida de precios por la corrida, después el dólar baja pero los precios no bajan. Anoche hablaba con Sergio (Massa) y le decía que tenemos que ponernos el objetivo definitivo para parar esto. Hay muchas causas, la especulación es una”, dijo el Presidente en una entrevista que brinda esta mañana a radio 10.

“El ‘por las dudas aumentamos’, eso por lo que muchos me criticaron y yo llamaba inflación autoconstruida, inflación psicológica, es precisamente eso, que no está en el consumidor, está en el pequeño comerciante”, agregó.

“Tengo una relación de muchos años con Sergio. Trabajó bien con él, podemos tener miradas diferentes pero siempre le voy a estar agradecido que en un momento difícil ayudó y ayuda. Los problemas de la economía no son producto de Sergio”, remarcó el mandatario.

