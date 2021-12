Desesperación: eso es lo que sufrió Alejandro cuando fue atacado por dos motochorros mientras paseaba en su moto en Villa Bosch, partido de Tres de Febrero. La víctima pudo filmar un video y retratar los segundos de tensión que vivió desde que le dijeron: “Frená o te mato”.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Luis María Campos y El Tropezón, mientras paseaba en su moto junto a una amiga. “Eran las siete y media de la tarde del domingo. Me aparece otra moto con dos pibes y me manotean el manubrio. Ahí me di cuenta que era un robo”, contó el protagonista del ataque en diálogo con Clarín.

Alejandro quería conservar su celular porque tenía material de trabajo. Incluso ofreció hasta la billetera. Sin embargo, solo se llevaron las llaves de la moto.

“Yo solo quería que se fueran. Después me di cuenta de que la estiré tanto que me dio miedo que sacaran un arma y podía pasar cualquier cosa”, agregó.

Y reconoció: “Pasó que todos los vecinos empezar a gritar y decidieron irse. Tuvimos suerte”.

Dado que acostumbra a grabar todos sus recorridos en moto, algo que le encanta hacer, el ataque quedó registrado y pudo transmitir el miedo que vivió.

No era la primera vez que le sucedía un hecho estremecedor como este. Es que en 2011 le robaron la moto en Villa Soldati, con la diferencia de que la primera vez fue “a punta de pistola”.