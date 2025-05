Drama en Córdoba: salió de una fiesta y fue atacado por 12 delincuentes

La tranquilidad del domingo pasado se vio interrumpida por el dramático hecho que vivió un motocilista en barrio 9 de Julio. Allí, fue atacado por 12 motochoros, que lo abordaron mientras el joven manejaba por la calle Viracocha. El joven acababa de salir de la casa de su novia.

DRAMÁTICO: UN JOVEN FUE ATACADO POR 12 DELINCUENTES

Al momento de enfrentarlo, cuatro ladrones se bajaron armados y le apuntaron para que entregara su moto. No resistió, pero contó a El Doce que poco después regresaron por su celular y se negó. “Les dije que ya tenían la moto, que qué más querían y ahí se fueron”, relató.

Para la víctima, los delincuentes tenían entre 20 y 25 años y actuaron “todos a cara descubierta”. “Tranquilamente todos pueden haber estado armados”, comentó. Después de quedarse a pie, Boisseau regresó a la casa de su pareja y llamó a la Policía.

“Tardaron 50 minutos en llegar al lugar, me llevaron a la Comisaría 14 Bis a hacer la denuncia y esta mañana me mandaron al centro a reforzarla, no entendí para qué porque ya estaba hecha la denuncia”, sostuvo.