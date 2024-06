El caso Brisa Pereyra: la nena que desapareció en 2015 y sus padres se dieron cuenta un mes después

El caso de Loan Peña, el nene de 5 años que desapareció en Corrientes hace 13 días, conmocionó al país y evocó a la memoria de otros hechos que despertaron preocupación a nivel nacional, como Guadalupe Lucero y Brisa Aylén Pereyra, dos nenas cuyo paradero se desconoce.

Los padres de Brisa se contradijeron las declaraciones sobre qué le pasó a su hija. Foto: Presentes Ausentes

Qué ocurrió con Brisa Pereyra

Brisa Aylén Pereyra, la nena de 5 años que desapareció en Villa Zavaleta el 21 de julio de 2015, todavía es un misterio. Todo comenzó cuando su padre, Víctor Sequeira, la dejó a unos 60 metros de la casa de su ex mujer, Paola, con un cartel en la mano y que observó cómo alguien le abría la puerta.

Ese día estaba acompañado de la hermana mayor de Brisa, Sasha, de 11 años. El hombre declaró que dejó a Brisa a media cuadra de la puerta de la casa de su ex esposa porque Sasha no quería que su mamá la viera. Estos dichos fueron corroborados por Sasha en la Cámara Gesell, pero la imagen de Brisa entrando a la vivienda no pudo ser verificada por los investigadores.

Después de un mes, el 31 de agosto, Víctor y Paola se encuentran en la calle cuando el hombre le pregunta a su ex pareja a dónde estaba Brisa. “No sé, si te la dejé en tu casa el primer martes de vacaciones de invierno”, le respondió ella. Desde ese momento, se redactó el acta de la desaparición de la menor. Durante toda la investigación, Víctor afirmó que Brisa había entrado a la vivienda, mientras que Paola lo negaba.

En medio del caso, un testigo declaró que escuchó una conversación del ex esposo y un grupo de amigos en la puerta de un kiosco: “Mirá el quilombo en el que me metió esta piba. La mandé a Brasil y ahora no sé cómo carajo traerla”, había dicho Víctor. En ese momento, se empezó a hablar de una red de trata, en donde el padre habría entregado a la nena a cambio de droga. Sin embargo, la Justicia no lo pudo corroborar.

Cómo sigue adelante el caso de Brisa

Después de tres años de no saber qué sucedió con la nena, en 2018 la causa se archivó “técnicamente” en la fiscalía que lleva a cargo la causa. Silvana De Kemmeter, la tía materna de Brisa, fue quien radicó la denuncia de lo sucedido y decidió cortar relación con su hermana. El caso no generó gran repercusión en los medios y hasta la actualidad, se desconoce lo que le sucedió a Brisa.