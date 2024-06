Se conoció la última foto de Loan y anunciaron que el Ejército se suma a la búsqueda

El Grupo de Artillería de Monte 12 se unió a la búsqueda de Loan Peña, el niño de cinco años que permanece desaparecido en Corrientes desde el pasado jueves.

Además, se difundió la imagen del almuerzo anterior a la desaparición del chico. La foto muestra a toda la familia almorzando, incluidos los tres detenidos. Se oberva claramente a Loan sentado junto a su papá. Un rato después, saldría de esa casa y ya no se sabría más nada de él.

Se conoció la última foto de Loan antes de su desaparición. (TN)

Esta mañana, el Ministerio de Defensa publicó en su cuenta de X las fotos del equipo del Ejército “alistándose en Mercedes para apoyar en la búsqueda de Loan”.

Hace seis días que no se sabe nada del niño y son tres los adultos detenidos por el caso. Se trata de Bernardino Antonio Benítez, tío de la víctima, y la pareja Daniel Ramírez y Mónica del Carmen Millapi, amigos del primero. El juez de garantías Lucio López Lecube les dictó prisión preventiva por el delito de “abandono de persona”, ya que estaban a cargo del cuidado de Loan al momento de su desaparición.

Qué dijo el fiscal

El fiscal de Goya Juan Carlos Castillo habló con Telefe Noticias y aseguró que no descarta “ninguna hipótesis”. “Incluso le secuestré el celular a la mamá de Loan, que no estaba en lugar del hecho”, señaló.

Castillo se refirió a los detenidos, asegurando que no entiende “por qué se negaron declarar”. “Es su derecho, pero me hubiese encantado escucharlos y si hubiesen hablado tal vez no estarían presos. Por ahora permanecen detenidos porque fueron irresponsables y por esa irresponsabilidad Loan no aparece”, aseveró.

Dijo que por el momento el caso es el de “un nene perdido”, ya que no hay indicios que hagan sospechar otra cosa. ”Por el momento, no creo que existiera alguna premeditación criminal”, indicó.

En tanto comentó que los otros nenes que estaban con Loan y los adultos durante el paseo declararon lo mismo en Cámara Gesell. “Señalaron que Loan pidió ‘me quiero ir con mi papá´”.