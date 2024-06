Búsqueda de Loan, el nene de cinco años que desapareció en Corrientes: los puntos clave de la investigación

Loan Danilo Peña tiene cinco años y fue visto por última vez a las 14.30 horas del jueves pasado en el paraje rural Algarrobal, en Corrientes. Por la desaparición fueron demorados tres adultos. Este domingo se encontraron pistas que hacen pensar que el niño estaría con vida.

Loan llegó a la casa de abuela a caballo, junto a su padre. En el lugar se encontraba también un tío del menor y una pareja amiga de este último. Tras el almuerzo, estos tres adultos salieron con los niños -incluido Loan- a “buscar naranajas”. Pero cuando regresaron lo hicieron sin el pequeño.

Loan tiene 5 años y desapareció este jueves en un paraje rural de Corrientes. (Foto: Diario El Libertador)

Una hora después denunciaron la desaparición y se activó el operativo de búsqueda, incluido el “alerta Sofía”. Este domingo, unas pistas encontradas permiten pensar que el niño estaría perdido y con vida.

Qué se sabe hasta el momento de la desaparición de Loan

Entre los puntos clave que no terminan de ser claros para los investigadores, se encuentra la presencia de una zapatilla de Loan en un área de mucho barro. No obstante, esta estaba puesta en la superficie, no hundida como debería estar en caso de que el chico haya pasado caminando por allí.

Sin embargo, este domingo se dio con diez huellas coincidentes con el calzado del menor. Además, se halló vómito y materia fecal que no tendría más de 48 horas.

Otro de los puntos a tener en cuenta y que preocupa es que se dio aviso de la presencia de pumas en la zona.

Las huellas del chico fueron encontradas en una zona de díficil acceso para las personas, un “sendero de tropa”, es decir donde suelen andar el ganado vacuno.

Unas 600 personas trabajan en el operativo, que por el momento se enmarca en el protocolo de “búsqueda y recuperación”. Finalizado el tiempo prudencial para esa etapa, ya pasarían a la “localización” de un cuerpo.

Los detenidos son el tío de Loan y su pareja amiga. Ellos son los tres adultos últimos en ver con vida al pequeño Loan.