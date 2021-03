Gilda Smerilli, abogada, nacida en Pérez, viajó a Europa a principios del 2020, para realizar una actividad académica en Limoges (Francia), con la cual daría por finalizado sus estudios de posgrado. Las expectativas eran muy positivas, ya que la propuesta que formula la Universidad Nacional del Litoral para los estudiantes de la especialización tiene doble titulación. Conocer la otra universidad que le otorgaría un título era atrayente, sin embargo, el camino a Limoges quedó truncado porque tuvieron que internarla en Bruselas. Gilda había contraído la fiebre hemorrágica argentina.

Gilda no tiene muchos recuerdos de los primeros días en suelo europeo porque su estado de salud empeoró rápidamente al llegar allí. El 8 de enero la internaron en el Hospital Saint Pierre y estuvo un mes en coma. “Me di cuenta de lo sucedido cuando desperté y empecé a procesar la información de a poco. En ese momento lo peor ya había pasado. Fueron días difíciles, sobre todo para mi familia que estuvo muy angustiada siguiendo el día a día de mi evolución”, explica.

Mientras Gilda seguía en coma, su estado era muy grave, un grupo de amigos, colegas y familiares armaron un grupo de whatsapp, con el fin de unir fuerzas y rezar mucho: los familiares de Gilda, enviaban el parte médico cada día, y el grupo se hizo fuerte, porque todos estaban pendientes de lo que hiciera falta: trámites, consultas, direcciones de alojamiento para la familia, etc. “De todo me di cuenta cuando llegué, toda esa buena energía nos llegó y nos ayudó a atravesar esa etapa tan dura. Fue reconfortante el cariño de tanta gente, sentí y siento mucha gratitud por eso”, manifestó. Cabe señalar que muchos colegas, amigos y parientes se unieron en una Misa en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, con una única intención: el milagro de la recuperación de Gilda.

Misa para pedir por la salud de Gilda

Argentina

“A raíz de lo que me pasó, conocí la labor del Instituto Maiztegui, el Instituto Malbrán. Es un trabajo enorme el que hacen. Hay científicos increíblemente talentosos en una faena silenciosa que debería ser reconocida por todos y llenarnos de orgullo. Gracias a la investigación que realizan desde hace décadas, enfermedades como la que tuve tienen tratamiento y cura”, comenta agradecida del seguimiento que tuvo por parte de ambas instituciones. El contacto de los profesionales argentinos con los europeos, fue permanente. “Sé que la comunicación fue constante y fluida. Los profesionales del Maiztegui se implicaron muchísimo. Creo que hubo un gran trabajo en equipo”.

Bruselas

El equipo de profesionales que la trató se entregó al 100%, “me cuidaron hasta el detalle. Fue muy conmovedor, ellos, mi familia y yo lo vivimos así. Mi gratitud hacia ellos va a ser eterna”, asegura. Tal como lo relata Gilda, la Embajada y el Consulado de Bruselas estuvieron muy presentes. “A ellos también les debo un reconocimiento enorme”, añade.

“Todos los municipios deberían estar fuertemente comprometidos”

La fiebre hemorrágica argentina, es una enfermedad endémica, con la que se pueden tener síntomas leves y pasar como una gripe común, o bien complicarse y causar la muerte. “Todos los que vivimos en esta zona deberíamos vacunarnos a partir de los 15 años. Ya no es una enfermedad propia de los trabajadores rurales, como antes. Muchos me preguntan cómo o dónde me contagié y la verdad no tengo una respuesta para ello. La vacuna está y hay un programa de fiebre hemorrágica que es muy fuerte, pero también es una suma de voluntades. Todos los municipios de la región deberían estar fuertemente comprometidos con eso”, sentenció la abogada.

La Pandemia

“A los pocos días de llegar se decretó el aislamiento. Yo debía hacerme controles médicos y las circunstancias no eran las mejores. Pero de a poco todo se fue acomodando. La pandemia nos afectó a todos”, dice. La fiebre hemorrágica tiene un proceso de recuperación que depende del cuadro y del paciente. “Por suerte, en mi caso fue total e íntegra. Pero desgraciadamente no todos corren con la misma suerte, por eso es tan importante recalcar el tema de la vacunación, es la mejor herramienta que tenemos contra la enfermedad”,