Este lunes por la tarde se incendió el campito de calle Lugones, en el barrio Talleres Nuevos. Los vecinos del lugar se quejaron por la gran humareda provocada. Personal de Protección Civil municipal estuvo controlando que el incendio se autoextinga en el lugar.

Incendio forestal en el barrio Talleres Nuevos de Pérez Foto: Cecilia Goyret

Los vecinos del barrio continúan haciendo reclamos por la falta de cuidado e interés que existe por parte de la Municipalidad. El abandono, la mugre y los pozos están a la orden del día. Por otra parte, una vecina manifestó indignación porque mirando el plano de las futuras obras que se prometieron para el barrio: “me doy cuenta que la calle Formosa no figura para ser pavimentada, ni siquiera para ponerle adoquines, la verdad no lo puedo creer”. Otra vecina agregó que en los planos de la Municipalidad la calle Batalla de Salta entre Avellaneda y Pueyrredón figura como asfaltada y eso no es verdad.