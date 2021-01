Walter Spitteler estudia Ciencias Políticas. Egresado del Colegio Nuestra Señora de Fátima. Tiene 24 años y le interesa la política. Desde chico se involucró en la militancia y le gusta relacionarse con la gente. Hace pocos meses conformó la “Agrupación Sociedad Activa” (ASA) con una grupo de amigos, con la idea de generar cambios en la sociedad a través de acciones solidarias. Hasta el 26 de enero recolectan ropa para los más necesitados.

Colecta de ropa para los más necesitados. (Walter Spitteler)

Luego de vivir algunos años en Rosario decidió volver. “Desde la facultad siempre participé en trabajos barriales y el año pasado por la pandemia, volví a Pérez y ya me instalé. Tenía ganas de volver a hacer cosas y cambiar el enfoque, es decir, no solamente solucionar los problemas sociales y se acabó, sino que los demás sean partícipes de ese cambio desde adentro porque desde afuera uno no tiene idea de las cosas que pasan”, afirmó Walter.

A mitad de agosto se le ocurrió la idea de formar una agrupación y así se lo planteó a un amigo. “Después de varias charlas quedamos en organizar una colecta de juguetes, donde se puedan integrar muchos chicos y que el vecino se sume para ayudar”. Así surgió la Agrupación Sociedad Activa, en diciembre del año pasado, después de esa actividad en la cual se repartieron una gran cantidad de juguetes para los niños.

“En los barrios Villa del Parque y Barrio Jardín, nos encontramos con realidades bastantes fuertes a las que uno no está acostumbrado. Los chicos están mucho tiempo en la calle y no tienen la contención familiar. Recuerdo a una nena a la que le entregué el regalo disfrazado de Papá Noel, pero ella no quería tanto lo material ... buscaba que yo la abrazara”, explica Spitteler.

“El Estado lo formamos todos”, acentúa. “No tenemos bandera política y queremos abarcar a personas de todas las edades porque la experiencia de los mayores no es la misma que tengo yo y las diferentes vivencias te lleva a ser más abierto”, comentó. Están organizando una feria de ropa que será el 29 de enero en alguna de las dos plazas y la intención es invitar a un artista de Pérez. “A mi se me había ocurrido una feria solidaria y donar simplemente, pero una de las chicas de la agrupación sugirió que, el que pueda, lleve un alimento para poder ayudar a otra gente”, señaló.

Se pueden hacer bastantes cosas

Los jóvenes perecinos tienen grandes motivaciones, como sacar a los chicos de la calle, brindar talleres y apoyo escolar y generar cultura a través de esas iniciativas, pero también ven la necesidad de formarse ellos primero con distintas capacitaciones. Walter involucró a Federico Staiolo, que es enfermero, pero la idea es que se sumen muchos más.