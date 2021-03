Elías Rampello, músico y compositor argentino, vuelve a Pérez, su ciudad natal, donde presentará en vivo, sus últimos sencillos y temas de su disco “Vivir”. El Sábado 6 de marzo, a las 20 horas, en el Anfiteatro Municipal, Elias Rampello, sube al escenario con Azul Saita, para conmemorar el Día de la Mujer. En diálogo con Vía Pérez, Elías cuenta cómo fueron sus días durante la pandemia, sus bajones, su energía y la pasión que siente por la música.

Es un placer para Elías Rampello volver a tocar en Pérez. Lo dice con todas las letras: “después de tantos años de no poder hacerlo en Pérez, no sé cuántos temas presentaré. Solo presento cuatro de éste año, pero después tengo del disco “Vivir” unos 10 temas más”. El cantante recuerda a su antiguo grupo, Cerebro Mágico, y piensa que nunca tocó como solista en la ciudad. “Va a ser lindo volver después de tanto tiempo, de tantas cosas que han pasado, tantas canciones sobre todo”.

Elías, músico y compositor perecino, presenta sus últimos sencillos en su ciudad natal (Facebook)

Luego del éxito que tuvo en Rosario y una gran convocatoria, repasa los momentos difíciles que atraviesa el rubro a causa de la pandemia. “Estamos en un momento muy difícil donde cuesta conseguir un lugar para tocar, pero la Provincia nos dio ese lugar. También lo de Pérez es una iniciativa del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe.

Elías señala que no pararon nunca, invirtieron tiempo y energía, trabajaron muy duro, “y que la gente de cultura de la Provincia lo vea, después de un año tan difícil para los músicos, es muy importante”. Fue un año muy particular para todos, a nivel mundial, pero para los músicos, artistas, bailarines, que se vieron afectados por la pandemia, “no hay colega con el que te cruces que te diga que no estuvo deprimido, con ataques de ansiedad, con problemas económicos. Lamentablemente fue un año particular para todos, y miles de profesiones se vieron afectadas por la pandemia”, expresó.

Es cierto que todos los sectores sufrieron el golpetazo de la pandemia, pero “nosotros fuimos los últimos y todavía seguimos viendo dónde podremos tocar, si se hará algún evento en una comuna, o un festival, a veces es muy complicado entrar, porque son muchos los artistas que quieran tocar”, explica el cantante. Los días sin pandemia eran distintos, las capacidades de los festivales, las de los teatros, eran otras. Había muchos más eventos, más dinero. El momento actual es complicado.

Muchas cosas me pasaron alrededor de tantos años de carrera

Según narra Elías, durante los primeros meses de pandemia, estuvo muy motivado haciendo canciones, produciendo, entrenando dentro de su casa. “Le pasó a todo el mundo. Los primeros cuatro meses nos salía ser positivos, producir, componer y hacer la mayor parte del trabajo en casa. Pero esos 4 meses al final se convirtieron en 11 meses, y ahí sí que nos cansamos de componer”, dice Elías riéndose y sin poder creer los días de aislamiento vividos.

Está claro que nunca se cansaron de producir, porque hace un par de semanas, hicieron una canción con Banda XXI. “Si te quedás en el molde la gente se olvida. Hay muchas ofertas de canciones dando vuelta que si frenás, el trabajo se para”, dice con seguridad. Elías es optimista, cuando habla del 2021: “por suerte ya pasó la peor parte, yo creo que este año no va a volver repetirse lo que sucedió el año pasado”.

“Hay que adaptarse a la nueva modalidad”

Actualmente, hay que vivir una serie de protocolos, y el distanciamiento social. “Me pasó en el último concierto que, cuando miré desde el escenario a la platea, dije: ¿qué es esto?. Todos con barbijo y poca gente, porque en tiempos normales la capacidad hubiera sido de 400 personas, por ejemplo, y ante esta situación, permitieron que entren 120 personas. Son cosas raras”, dice.

Elías tuvo la posibilidad de tocar con algunos colegas, fue invitado por los chicos de Destino San Javier, también estuvo con Los Palmeras, Jorge Rojas, “pero vivirlo con el público propio, y mirar desde arriba del escenario, es muy fuerte”. No es fácil estar sin hacer lo que a uno lo llena, es complicado, es como lesionarte en el fútbol, con la pandemia pasó eso”, explica.

¿Qué sentís arriba del escenario?

“Siento muchas cosas lindas, es lo mejor que me puede pasar. La música en vivo es la mejor parte de todo lo que hago. Uno hace un videoclip, hace una canción, para después tocarla en vivo, es lo más divertido de todo, el contacto con el público, el aplauso, es lo que regresa de todo el trabajo que uno hace en casa o un viaje, un videoclip, la producción, regresa todo en vivo, por eso faltaba esa parte. Volvió una parte de mi que estaba dormida, algo de lo que te olvidaste, de quién eras, qué hacías”, confiesa.

¿Te contagiaste de coronavirus?

“No, la verdad que no. Me hisopé una vez porque tuve un contacto estrecho pero no pasó nada, o quizá lo tuve y fui asintomático, o no me di cuenta, no lo sé. Mi familia está bien, yo estoy bien. Tengo amigos que lo han tenido y lo han pasado muy mal, por eso el mensaje es siempre el mismo, hay que tenerle respeto porque esto no es de mentira, es de verdad, sobre todo con la gente de riesgo”.

“Entonces hay que pensar en esa gente, en tu papá, en tu mamá, en la gente grande. Tengo mi vieja que tiene casi 70 años y la otra vez creo que fue la primera que me dio un abrazo después de meses. Ahora al trabajar, uno también tiene que cuidar los protocolos, es difícil porque a veces te olvidás o la gente se relaja demasiado y no podés culpar a nadie porque estamos acostumbrados a otra cosa, tenemos otras costumbres”, afirma.

“El ser humano es un ser vincular, necesitamos de ese contacto, de una charla, un abrazo, un beso, seas de donde seas. Yo que estuve viviendo en otras partes del mundo, en todos lados la están pasando mal. Creo que a ninguna generación le hubiese gustado vivir esto. Nunca pensamos que iba a pasar algo así, solamente lo vemos en las películas”, aclara.

“Mi próxima meta es lo más cercano”

Tuvo la posibilidad de compartir escenarios con muchos artistas de gran talla internacional, de Latinoamérica y Europa. Realizó giras con varios artistas españoles. Ante la pregunta sobre si tiene una meta concreta, una aspiración particular, responde: “No sé si tengo una meta, algún augurio, siempre digo que mi próxima meta es lo más cercano, hoy mi meta es el el show del sábado: darlo todo en el escenario, en la ciudad que me vio nacer, esa es la forma de vivir, y no estar pensando en lo que te puede pasar mañana, pienso en el hoy, el ahora. Disfruto con todos los ensayos”.

“Amo lo que hago y lo volvería a elegir diez millones de veces”

Elías no se cansa de hacer música, de trabajar porque le gusta lo que hace. “Disfruto del tiempo, vivo con el teléfono pegado a la oreja o con el teléfono en la mano porque me da la posibilidad de estar en muchos lados, de tener ese contacto por whatsapp con la gente, cuando hay algo que te gusta y te apasiona, nunca parás”, dice.

“No tengo bajones, lo tuve en la pandemia, porque veníamos con un envión anímico importante, de haber vivido todo el 2019 en México, tuve una gira de verano junto a Jorge Rojas y también con mi banda, la gira de verano 2020 fue espectacular. En marzo del 2020, el único escenario fue el Gran Rex con Jorge Rojas y después llegó la pandemia. Ese fue mi gran bajón anímico en toda mi vida, creo, pero siempre digo que las cosas pasan por algo y no me pasó solo a mí, le pasó a toda la humanidad”, reflexiona.

Al volver a evocar el evento del próximo sábado, Elías asegura que “estamos con todas las pilas, muy motivados, hay mucha gente que nos estaba esperando. Además ese día van a trabajar con nosotros el exitoso Ariel Marti y Pablo Deligio, que son de las empresas más grandes del país. Volver con ese entorno, esa vibra, ese profesionalismo, la verdad que motiva mucho”, asegura.

Mensaje a los perecinos

Elías se considera mitad rosarino y mitad perecino, porque si bien nació en Pérez, y allí vivió su infancia y adolescencia, también hace muchos años que vive en Rosario: “digo que es mi segunda casa, es una ciudad que amo, que me abrió las puertas y me dio la posibilidad de hacer todo lo que hice a nivel musical y profesional”. A los perecinos: “Los espero en el concierto del sábado, les mando un beso grande a toda la gente oriunda de la ciudad de Pérez y que disfruten del show y no se lo pierdan. Para mí va a ser un placer enorme estar en mi ciudad natal”, finalizó.

Elías invita a todos a retirar las entradas por el Complejo Multifunción, y recuerda que al ser protocolares, sólo habrá unas 250. Se podrán buscar el jueves 4 de Marzo, de 7.00 a 19.00 horas. Son gratuitas y seguramente le darán prioridad a las mujeres porque el festejo es para conmemorar el Día de la Mujer.