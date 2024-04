Sin transportes de pasajeros en Paraná: los chicos sin ir a clases y trabajadores caminando kilómetros

El paro de transporte de pasajeros sigue en Paraná y desde la UTA afirman que “No se avanzó nada, pidieron la conciliación obligatoria, pero se rechazó porque no había lugar a la solicitud”, dijo el secretario Gremial de UTA, Juan José Brito, a Elonce.

Otras épocas. Cuando se estacionaban unidades de colectivos de pasajeros frente al municipio. Foto: web

“No se avanzó en nada, la Municipalidad pidió la conciliación obligatoria, pero la rechazamos porque no cabe, ya que no hablamos de sueldos”, dijo Juan José Brito y agregó: “teníamos pensando que vengan con una propuesta, esperamos casi 45 minutos, vino un abogado pero no trajo ninguna solución”.

Palabra de los pasajeros

Mientras sigue el conflicto Vía Paraná comenzó a preguntar a usuarios de los colectivos que dejaron sus opiniones al respecto.

Mariela, que trabaja en casa de familias afirma que está saliendo de la enfermedad de Dengue y que está muy débil. “Tengo que ir a 3 casas, una queda en Zanni al fondo, la otra en calle Perú y la tercera en pleno centro de la ciudad. Sin el colectivo es imposible cumplir con mi trabajo y caminar entre 9 a 15 kilómetros, no me da”.

Por otro lado Isabel, empleada estatal dice que sí o sí tiene que ir a su trabajo y a la mañana trata de organizarse con algún vecino que la acerca hasta al centro pero después camina casi 2 horas para volver. “Los colectivos están todos sucios y cuando llueve te mojás toda”.

En las escuelas los alumnos y docentes que deben tomar colectivos no concurren y hace 2 días que prácticamente no hay clases.

Rocío, estudiante de la UADER dice que vivir tan lejos del centro “es como vivir en otra ciudad. Yo tomo diariamente el 12 y si se rompe debo esperar 2 horas para que pase el próximo. Finalmente agrega: “creo que los funcionarios que deciden la política de transporte nunca han tomado un colectivo en su vida”.

Promesas de campaña

El servicio de transporte fue uno de los temas debatidos entre los candidatos a la intendencia de la ciudad. En su caso la actual intendenta de la ciudad de Paraná planteó la idea de transportes escolares y en plena campaña de 2023 dijo: “Estamos trabajando en todas las propuestas. El Estado puede hacer una inversión en colectivos escolares”, refiriéndose a la creación de un sistema de transporte escolar municipal. Por el momento al parecer hay que esperar a que termine esta concesión en 2025 para barajar y dar de nuevo.

Whatsapp de la gente

Desde hace un tiempo la gente se organiza y lo que no brinda el estado o las empresas trata de cubrirlo la imaginación de la gente. Ya es habitual que cada linea de colectivo tenga su propio grupo de Whatsapp donde colaborativamente choferes y pasajeros comparten novedades del servicio y por “donde anda el cole”. Lejos está la vieja app donde se podía ver de manera on line el servicio de transporte.