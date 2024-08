Reunión entre senadores entrerrianos, sus pares de Córdoba y Schiaretti

Los senadores del Bloque Justicialista de Entre Ríos, presidido por el Dr. Martín Oliva, plasmaron una reunión interinstitucional con los legisladores de la unicameral de Córdoba, con el fin de interiorizarse sobre su funcionamiento y discutir el modelo. En dicha provincia, fueron recibidos por el jefe de Bloque, Miguel Siciliano, y los legisladores Nadia Fernández, Ricardo Sosa y Facundo Torres, quien a su vez es presidente provincial de la Cámara.

En la misma se abordaron diferentes temáticas que vinculan a Entre Ríos y Córdoba, provincias integrantes de la Región Centro de Argentina. Se compartieron experiencias en marcos legislativos, como, por ejemplo, reformas jubilatorias y los consorcios, entre otros temas en lo que Córdoba avanzó en los últimos tiempos.

Reunión de Senadores entrerrianos con sus pares de Córdoba. Foto: web

Por su parte Siciliano señaló que “fue un honor recibirlos porque debatiendo y creando estrategias conjuntas podemos fortalecer nuestras provincias. Intercambiar y compartir con otros pares es fundamental para construir la Argentina que soñamos”.

Luego los senadores participaron de un proyecto de la Organización de las Naciones Unidas que simula una sesión de la Cámara, del cual forman parte gran cantidad de jóvenes de Córdoba.

Martín Oliva de Entre Ríos tuvo un encuentro institucional con el ex gobernador y ex candidato a presidente de la Nación, Juan Schiaretti. El ex intendente de Concepción del Uruguay dijo que: “la experiencia fue fructífera, porque escuchamos la visión de uno de los dirigentes que participa del espacio en el que nos encontramos, de cara a los años venideros en Argentina”.

Además de Oliva estuvieron presentes los senadores entrerrianos Patricia Díaz, Nancy Miranda, Marcelo Berthet y Juan Diego Conti.