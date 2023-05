Historias de consultorio: se llevan como perro y gato

Les vamos a contar una historia real, sin edulcorantes: ”en realidad la enferma es mi hermana, Negra, y como tiene 20 años está un poco malhumorada, yo en cambio que soy Daschaud, una salchicha para los íntimos y tengo 9 años, no soy asi, nada que ver”, dice esta paciente del doctor una salchicha qued convive con una gata.

Dice Daschaud: “Lo real es que nunca nos llevamos bien, ella es muy gruñona y en verdad la perdono por los años que tiene”, y agrega: “pero ahora, les digo que me conmueve verla sin ánimo ni ganas de pelear, está con fiebre y muy decaída”.

Además dice “por eso la llevamos al doctor Ricardo y para que se sienta mejor, me quedé toda la noche cuidándola, aunque no lo crean. No me fui a dormir hasta que sentí que estaba mejor”.

Daschau cuenta que “esta historia la sabe porque mi mamá y mi papá Carlos me trajeron al Consultorio de Ricardo de Paraná y se me lo contaron. Ricardo medicó a Negra y “ahora anda mejor, pero sin mis cuidados seguramente no hubiera sido posible” bromea la salchicha. Finalmente da las gracias al doc por escucharme y por decidir mostrarnos en las redes y ser noticia”.