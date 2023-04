Historia de consultorios: Drako, el perro cruza con gran danés alérgico

Drako es un perro cruza con gran danés que nos cuenta que “una tarde me fui a jugar al patio un rato y vinieron unos incectos que no conozco y recibí un pinchazo”, recuerda.

Drako, en historias de consultorios nos cuenta lo que vivió cuando descubrieron que era alérgico. Foto: web

Unos segundos mas tarde “sentí que se me hinchó la cara, los ojos, me ponía muy mal”, fue ahí que “mi mamá Tamara me descubrió y salió ‘volando’ a lo del Dr. Ricardo”. “Qué preocupación se le veía en la cara a mi mamá”, dice Drako.

“Cuando llegamos, Ricardo me medicó ya que tenía una alergia grave. Evidentemente estoy predispuesto a hacer estas patologías de la piel, por eso el doc me dió una medicación a mi mamá para que siempre tenga en forma preventiva si vuelve a ocurrir esta situación”.

Drako rápidamente se repuso y agrega que “la prevención es lo que cuenta” y además dijo “gracias doc por atenderme rápidamente, de noche y con la buena onda de siempre”.

Finalmente Drako nos dejó unas fotos para que veamos el antes y despues de la picadura. Ya repuesto nos manda cariños y dice que los perros “también pueden tener alergias”.