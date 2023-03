Historia de consultorios: Milo el mimado de Miriam

“Hola, soy Milo, el mimado de mi mamá Miriam, el mas malcriado de la zona”, dice Milo que además cuenta que padece una “alergia de piel desde muy peoqueño y por eso, me gano las caricias y gustitos extras de mi familia”.

Aunque es de tamaño pequeño se hace notar y “no arrugo ante nada”, dice el perrito.

Milo recuerda cuando “tenía hermanos de 4 patas, los encaraba para que escuchen y respeten, y bueno sí, me gusta dormir” dice pícaro Milo.

Paciente Dr. Ricardo González

“Soy paciente del Dr. Ricardo, lo conozco desde que naci, a mí no me embroma, él se cree que no me doy cuenta, me da un bombón, especialmente hecho para nosotros y ahí ¡Zas, me pincha y me corta las uñas!”

Ricardo González, médico veterinario. Foto: web

“También mi mamá me aprieta porque hago un lío bárbaro para poder escaparme. ¿A vos te parece?”

“Reconozco que estoy mejor, ya que con todos los controles y el tratamiento que me da Ricardo voy superando mis malestares y por ende mejorando mi carácter”.

Finalmente “en breve me repiten el chequeo general para ver como va evolucionando la enfermedad un control general. Gracias doctor, nos vemos pronto”, finaliza Milo.