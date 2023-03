Historias de consultorio: callejera por derecho propio

“Me llamo Mora y como dice la canción de Alberto Cortés son ‘callejero por derecho propio’ o mejor dicho era. Mora nos cuenta que le encantaba correr en la calle a todo lo que se moviera, incluso mordía las cubiertas de los autos. Todo iba bien “hasta que una rueda me pisño mi patita trasera”. El diagnóstico del Dr. González fue fractura de tibi ay peroné.

Con este panorama ahi “intervinieron mis padres adoptivos, y mis hermosass hermanas que me cuidan, como verán en la foto que comparto en la nota que me están haciendo”, dice Mora.

Historias de consultorio. Mora, la callejera. Foto: web

A minutos del accidente “me llevaron de urgencia al doc y ¡qué cirugía me hizo!. Me reconstruyó la pata”, recuerda Mora. Ya pasó un mes de la intevención y “ya me sacaron las vendas y los tutores y piso re bien. Pero a partir de ahora no corro mas en la calle”, asegura Mora todavía asustada por su accidente.

Hoy Mora vive con sus padres en una casa de planta alta de la casa para que de esta manera no se escapa a la calle a vivir “sus vicios” de correr en la calle.

Historias de consultorio. Foto: web

Tengo una nueva vida y me conseguí una hermosa familia a quienes adoro”. Finalmente Mora agradeció al doctor Ricardo González por su generosidad y profesionalismo.