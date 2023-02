Historias de consultorios: hoy la experiencia de Nina

Hola, buenas, me presento: soy Nina y estoy feliz de andar en auto. Como es la primera vez que vento por acá no sé todavía que me va hacer Ricardo, el Doc.

A nina le revisaron a boca y dijo ella: “el doc me revisó la boca porque mi mamá observó que tengo una verruguita en la encía que me molesta mucho y no me deja comer cosas ricas”. Además agregó: “Mamá es un ser extraordinario, ya que me restacó después de un gran accidente automovilístico que me dejó tirada y maltrecha en la vía pública un día de lluvia y me me adoptó; de ahí mi vida cambió”, recuerda Nina.

La historia de Nina. Foto: web

Siguiendo con el relato cuenta que su amamá “advirtió ésto que me estaba pasando porque es muy observadora y está muy atenta a mí, entonces me trajo a lo de Ricardo en Paraná, en calle Carbó a su nuevo consultorio, quien me hizo un tratamiento y me dijo que mejoraría pronto y eso espero.”

“Primero tuve miedo a que me quisieran pinchar, pero me regalaron un bombón crocante, elaborado para consumo animal que me encantó y eso me tranquilizó”. Para terminar Nina espera que en la próxima consulta “me esperen con otro de esos” dice sonriendo mientras manda saludos a todos y espera ansiosa la próxima consulta con el dr. Ricardo González.